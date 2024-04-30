Эта тема ещё долго будет оставаться передовой.

Сервис GitHub представил новаторский ИИ-помощник для разработчиков — Copilot Workspace, который должен оказаться незаменимым ассистентом в повседневной рутине программистов и предложить им свои вычислительные мощности на всех этапах создания программного обеспечения.

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Накануне ежегодного мероприятия GitHub Universe в Сан-Франциско, компания развернула новую концепцию разработки с использованием технологий искусственного интеллекта, Copilot Workspace. Построенная на базе ИИ-ассистента Copilot от GitHub, новинка Workspace по части функций идёт заметно дальше, помогая программистам не только с генерацией кода, но и со множеством других задач — от создания прототипов до организации тестирования и развёртывания кода.

По мнению представителей сервиса GitHub, одна из главных трудностей разработчиков заключается в поиске правильного направления при запуске проектов. Copilot Workspace позиционируется как надёжный компаньон для создателей ПО с момента начала работы до финальных штрихов в коде. ИИ-помощник предложит идеи, поможет выстроить решения и предоставит рекомендации на естественном языке, также посоветует методы и файлы для реализации задумок.

В настоящий момент Copilot уже пользуется большой популярностью среди программистов: свыше 1,8 млн пользователей и 50 000 компаний используют его возможности. Создатели сервиса прогнозируют рост популярности помощника на фоне расширения функционала Workspace и связанных с ним продуктов, вроде Copilot Chat для общения с ИИ по вопросам кодирования.

Ожидается, что интеграция ИИ в рабочие процессы кардинально изменит процесс создания программного обеспечения, делая ИИ по сути полноправным членом команды, где Copilot Workspace выступает как дополнительная опция, усиливающая возможности стандартных инструментов.

Но есть и другой важный момент. По данным The Wall Street Journal, GitHub Copilot в настоящий момет несёт для компании-разработчика чистые убытки в размере примерно 20 долларов на пользователя ежемесячно, причем для некоторых клиентов эта цифра достигает 80 долларов. Не обращая внимания на текущую экономическую модель, GitHub не планирует сворачивать проект.

Опасения вызывает тот факт, что подобные инструменты могут иногда выдавать небезопасные и неоптимизированные решения, однако в Workspace утверждена опция человеческого контроля, позволяющего разработчикам направлять ИИ в правильное русло и осуществлять проверку сгенерированных решений.