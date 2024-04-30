Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
GitHub объявил о запуске Copilot Workspace — многофункционального ИИ-ассистента для разработчиков ПО
Эта тема ещё долго будет оставаться передовой.

реклама

Сервис GitHub представил новаторский ИИ-помощник для разработчиков — Copilot Workspace, который должен оказаться незаменимым ассистентом в повседневной рутине программистов и предложить им свои вычислительные мощности на всех этапах создания программного обеспечения.

реклама

Накануне ежегодного мероприятия GitHub Universe в Сан-Франциско, компания развернула новую концепцию разработки с использованием технологий искусственного интеллекта, Copilot Workspace. Построенная на базе ИИ-ассистента Copilot от GitHub, новинка Workspace по части функций идёт заметно дальше, помогая программистам не только с генерацией кода, но и со множеством других задач — от создания прототипов до организации тестирования и развёртывания кода.

По мнению представителей сервиса GitHub, одна из главных трудностей разработчиков заключается в поиске правильного направления при запуске проектов. Copilot Workspace позиционируется как надёжный компаньон для создателей ПО с момента начала работы до финальных штрихов в коде. ИИ-помощник предложит идеи, поможет выстроить решения и предоставит рекомендации на естественном языке, также посоветует методы и файлы для реализации задумок.

В настоящий момент Copilot уже пользуется большой популярностью среди программистов: свыше 1,8 млн пользователей и 50 000 компаний используют его возможности. Создатели сервиса прогнозируют рост популярности помощника на фоне расширения функционала Workspace и связанных с ним продуктов, вроде Copilot Chat для общения с ИИ по вопросам кодирования.

Ожидается, что интеграция ИИ в рабочие процессы кардинально изменит процесс создания программного обеспечения, делая ИИ по сути полноправным членом команды, где Copilot Workspace выступает как дополнительная опция, усиливающая возможности стандартных инструментов.

Но есть и другой важный момент. По данным The Wall Street Journal, GitHub Copilot в настоящий момет несёт для компании-разработчика чистые убытки в размере примерно 20 долларов на пользователя ежемесячно, причем для некоторых клиентов эта цифра достигает 80 долларов. Не обращая внимания на текущую экономическую модель, GitHub не планирует сворачивать проект.

Опасения вызывает тот факт, что подобные инструменты могут иногда выдавать небезопасные и неоптимизированные решения, однако в Workspace утверждена опция человеческого контроля, позволяющего разработчикам направлять ИИ в правильное русло и осуществлять проверку сгенерированных решений.

#нейросети #copilot #github
+
Написать комментарий (0)
«Яндекс» представил новую версию своей художественной нейросети YandexART 1.3, которая стала лучше понимать запросы пользователей
ИИ-помощник Copilot для офисного пакета Microsoft 365 отныне понимает русский язык
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Asia Times: В обмен на передовые чипы РФ отправляет в Гонконг много золота и драгоценных камней
6
Сколько раз в год я переустанавливаю Windows, и почему советы диванных экспертов лучше не читать
43
Как понять, что пришло время переустановить Linux
101
ТОП-7 видеокарт для FullHD-гейминга стоимостью до 50 тысяч рублей — рейтинг 2024 года
37
Итоги гоночного уик-энда 27-28 апреля
+
Почему 12 Гб памяти на видеокарте мало для 4К, много для 1080р и достаточно для разрешения 2К
80
Обзор игры Half-Life 2 Episode One - Гордон снова вернулся
3
Почему не стоит покупать готовый компьютер - cравнение с самостоятельной сборкой
7
Моё мнение о Stellar Blade (PushSqare)
11
5 причин, по которым я храню важные данные на восьми старых HDD, а не покупаю новый большого объема
4

Сейчас обсуждают

Юра Бренцис
17:58
Вообще автор немного перегнул 7800хт и 4070 супер вполне подходят для 2к игр на максималках без РТ. Но пока что ситуация и правда такая, что 12гб достаточно. Хотя есть карты от амд, которые я давно по...
Почему 12 Гб памяти на видеокарте мало для 4К, много для 1080р и достаточно для разрешения 2К
FelsheR-ZVZVZVzzvv
17:56
у мамки денег возьми!
Почему 12 Гб памяти на видеокарте мало для 4К, много для 1080р и достаточно для разрешения 2К
Rendol
17:55
Сейчас бы 4050 Ти за 60к покупать
Почему 12 Гб памяти на видеокарте мало для 4К, много для 1080р и достаточно для разрешения 2К
FelsheR-ZVZVZVzzvv
17:55
Ультра текстуры вот это наебалово, не сильно отличающееся от высоких. Купи 16 гб всего на 4-5 тыщь дороже.
Почему 12 Гб памяти на видеокарте мало для 4К, много для 1080р и достаточно для разрешения 2К
Юра Бренцис
17:54
А на сколько? На год? Поколение раз в 2 меняется. Через поколение покупать самое оно, если тебя не повысили конечно
Почему 12 Гб памяти на видеокарте мало для 4К, много для 1080р и достаточно для разрешения 2К
Rendol
17:51
Блин, вот есть такая карта 4060 Ти, чип быстрый, а из за 8 Гб не везде можно включить ультра текстуры и RT, донная карта, а стоит между прочим от 45к, и всего с 8 Гб! Наебалово, только лохи такое поку...
Почему 12 Гб памяти на видеокарте мало для 4К, много для 1080р и достаточно для разрешения 2К
Михаил Невский
17:43
Будущее наступило. Когда покупал 27 дюймовый доллар был 60, самый дешёвый квадр 27 дюймов на 165 Гц был 25 или 27 тысяч руб. Я себе за 30 тысяч взял. А сейчас стоит 13 :)
Xiaomi представила игровой монитор Redmi G27Q 2025 — 27 дюймов, QuadHD, 180 Гц за 125 долларов
Легенда
17:35
красный кал даже 24гб не спасают от унижения. лор оф фален UE 5.3 в 4к на ультрах
Почему 12 Гб памяти на видеокарте мало для 4К, много для 1080р и достаточно для разрешения 2К
Flatus Incognito
17:33
"домашний механический угроза Аликс с сердцем"- реально, это плевок в лицо фанатам
Обзор игры Half-Life 2 Episode One - Гордон снова вернулся
El Grechko
17:27
Чё ты несёшь? Открой любимый краснофанатиками геймгпу, открой игру Лордс оф фоллен и убедись, что 7900xtx вровень с 16гиговой 4080. Это игра на UE5, с действительно сложным контентом (наниты) и даже б...
Почему 12 Гб памяти на видеокарте мало для 4К, много для 1080р и достаточно для разрешения 2К
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем