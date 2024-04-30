Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
ИИ-помощник Copilot для офисного пакета Microsoft 365 отныне понимает русский язык
Microsoft отчиталась о добавлении поддержки 16 новых языков, в списке которых есть и русский.

реклама

Microsoft объявила о дополнении ассортимента языков, на которые способен откликнуться ИИ-помощник Copilot в рамках офисного пакета Microsoft 365. Теперь функционал ассистента стал ещё доступнее благодаря внедрению поддержки 16 новых языков.

реклама

В дополнение к этому, отдельно выделяется и китайский (традиционный), который до этого момента был доступен в Copilot на бесплатной основе. С настоящего момента этот язык будет поддерживаться в пользовательском интерфейсе, хотя возможность взаимодействия с Copilot на этом языке пока ещё разрабатывается; компания обещает скоро реализовать и этот аспект.

«Начиная с сегодняшнего дня, мы вводим обновление для Copilot в Microsoft 365, которое включает в себя поддержку на шестнадцати дополнительных языках. В список языков, которые уже функционировали с Copilot — упрощённый китайский, разные варианты английского, французский, немецкий, итальянский, японский, португальский из Бразилии и испанский, — теперь добавлены арабский, чешский, голландский, финский, иврит, венгерский, корейский, норвежский (букмол), польский, русский, португальский (Португалия), шведский, тайский, турецкий и украинский», — поделился представитель Microsoft.

В официальном сообщении также говорится следующее: «Copilot для Microsoft 365 может не полностью улавливать все разговорные идиомы или языковые особенности в новых языках. Мы активно работаем над усовершенствованием языковых функций Copilot и приветствуем отзывы от пользователей, которые позволят нам улучшать продукт. Более того, мы планируем продолжить расширение количества поддерживаемых языков и в скором времени поделимся новостями о следующих шагах».

Microsoft также подготовила руководство для пользователей, в котором описано, как изменить язык в различных приложениях, входящих в пакет Microsoft 365.

#microsoft #нейросети #copilot #microsoft 365
+
Написать комментарий (0)
«Яндекс» представил новую версию своей художественной нейросети YandexART 1.3, которая стала лучше понимать запросы пользователей
GitHub объявил о запуске Copilot Workspace — многофункционального ИИ-ассистента для разработчиков ПО
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Asia Times: В обмен на передовые чипы РФ отправляет в Гонконг много золота и драгоценных камней
6
Сколько раз в год я переустанавливаю Windows, и почему советы диванных экспертов лучше не читать
43
Как понять, что пришло время переустановить Linux
101
ТОП-7 видеокарт для FullHD-гейминга стоимостью до 50 тысяч рублей — рейтинг 2024 года
37
Итоги гоночного уик-энда 27-28 апреля
+
Почему 12 Гб памяти на видеокарте мало для 4К, много для 1080р и достаточно для разрешения 2К
80
Обзор игры Half-Life 2 Episode One - Гордон снова вернулся
3
Почему не стоит покупать готовый компьютер - cравнение с самостоятельной сборкой
7
Моё мнение о Stellar Blade (PushSqare)
11
5 причин, по которым я храню важные данные на восьми старых HDD, а не покупаю новый большого объема
4

Сейчас обсуждают

Юра Бренцис
17:58
Вообще автор немного перегнул 7800хт и 4070 супер вполне подходят для 2к игр на максималках без РТ. Но пока что ситуация и правда такая, что 12гб достаточно. Хотя есть карты от амд, которые я давно по...
Почему 12 Гб памяти на видеокарте мало для 4К, много для 1080р и достаточно для разрешения 2К
FelsheR-ZVZVZVzzvv
17:56
у мамки денег возьми!
Почему 12 Гб памяти на видеокарте мало для 4К, много для 1080р и достаточно для разрешения 2К
Rendol
17:55
Сейчас бы 4050 Ти за 60к покупать
Почему 12 Гб памяти на видеокарте мало для 4К, много для 1080р и достаточно для разрешения 2К
FelsheR-ZVZVZVzzvv
17:55
Ультра текстуры вот это наебалово, не сильно отличающееся от высоких. Купи 16 гб всего на 4-5 тыщь дороже.
Почему 12 Гб памяти на видеокарте мало для 4К, много для 1080р и достаточно для разрешения 2К
Юра Бренцис
17:54
А на сколько? На год? Поколение раз в 2 меняется. Через поколение покупать самое оно, если тебя не повысили конечно
Почему 12 Гб памяти на видеокарте мало для 4К, много для 1080р и достаточно для разрешения 2К
Rendol
17:51
Блин, вот есть такая карта 4060 Ти, чип быстрый, а из за 8 Гб не везде можно включить ультра текстуры и RT, донная карта, а стоит между прочим от 45к, и всего с 8 Гб! Наебалово, только лохи такое поку...
Почему 12 Гб памяти на видеокарте мало для 4К, много для 1080р и достаточно для разрешения 2К
Михаил Невский
17:43
Будущее наступило. Когда покупал 27 дюймовый доллар был 60, самый дешёвый квадр 27 дюймов на 165 Гц был 25 или 27 тысяч руб. Я себе за 30 тысяч взял. А сейчас стоит 13 :)
Xiaomi представила игровой монитор Redmi G27Q 2025 — 27 дюймов, QuadHD, 180 Гц за 125 долларов
Легенда
17:35
красный кал даже 24гб не спасают от унижения. лор оф фален UE 5.3 в 4к на ультрах
Почему 12 Гб памяти на видеокарте мало для 4К, много для 1080р и достаточно для разрешения 2К
Flatus Incognito
17:33
"домашний механический угроза Аликс с сердцем"- реально, это плевок в лицо фанатам
Обзор игры Half-Life 2 Episode One - Гордон снова вернулся
El Grechko
17:27
Чё ты несёшь? Открой любимый краснофанатиками геймгпу, открой игру Лордс оф фоллен и убедись, что 7900xtx вровень с 16гиговой 4080. Это игра на UE5, с действительно сложным контентом (наниты) и даже б...
Почему 12 Гб памяти на видеокарте мало для 4К, много для 1080р и достаточно для разрешения 2К
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем