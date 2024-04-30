Microsoft отчиталась о добавлении поддержки 16 новых языков, в списке которых есть и русский.

Microsoft объявила о дополнении ассортимента языков, на которые способен откликнуться ИИ-помощник Copilot в рамках офисного пакета Microsoft 365. Теперь функционал ассистента стал ещё доступнее благодаря внедрению поддержки 16 новых языков.

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В дополнение к этому, отдельно выделяется и китайский (традиционный), который до этого момента был доступен в Copilot на бесплатной основе. С настоящего момента этот язык будет поддерживаться в пользовательском интерфейсе, хотя возможность взаимодействия с Copilot на этом языке пока ещё разрабатывается; компания обещает скоро реализовать и этот аспект.

«Начиная с сегодняшнего дня, мы вводим обновление для Copilot в Microsoft 365, которое включает в себя поддержку на шестнадцати дополнительных языках. В список языков, которые уже функционировали с Copilot — упрощённый китайский, разные варианты английского, французский, немецкий, итальянский, японский, португальский из Бразилии и испанский, — теперь добавлены арабский, чешский, голландский, финский, иврит, венгерский, корейский, норвежский (букмол), польский, русский, португальский (Португалия), шведский, тайский, турецкий и украинский», — поделился представитель Microsoft.

В официальном сообщении также говорится следующее: «Copilot для Microsoft 365 может не полностью улавливать все разговорные идиомы или языковые особенности в новых языках. Мы активно работаем над усовершенствованием языковых функций Copilot и приветствуем отзывы от пользователей, которые позволят нам улучшать продукт. Более того, мы планируем продолжить расширение количества поддерживаемых языков и в скором времени поделимся новостями о следующих шагах».

Microsoft также подготовила руководство для пользователей, в котором описано, как изменить язык в различных приложениях, входящих в пакет Microsoft 365.