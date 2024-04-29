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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
СМИ: хакеры массово «обкатывают» свои инструменты на пользователях из стран Африки и Латинской Америки
А потом всё это идёт в ход против жителей стран Северной Америки и Европы.

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Как сообщают отдельные новостные издания, киберпреступники придумали новую стратегию обкатки своих хакерских инструментариев. Они выбрали пользователей из стран с развивающейся экономикой в качестве испытательного поля, поскольку там уровень защищённости данных обычно ниже. Отточив свои методы и закончив «тренировки», они перемещают фокус своих атак на более защищенные цели в странах Северной Америки и Европы.

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Одной из первопричин такого выбора является более низкий уровень киберзащиты у предприятий и частных лиц в этих странах, что позволяет злоумышленникам отлаживать свои последние разработки без большого риска провала. После успешного «генерального прогона» в этих регионах, хакеры получают уверенность в эффективности своих инструментов против целей в более защищённых странах.

По последней информации от специализирующейся на кибербезопасности компании Perfomanta, которую опросили журналисты издания Ars Technica, африканские корпорации стали частыми жертвами таких «репетиций». В этом грустном списке также оказались организации из Латинской Америки и Азии.

В числе конкретных испытательных объектов оказались банк в Сенегале и финансовая фирма из Чили. Разумеется, не только частные бизнесы находятся в зоне риска, но и IT-системы государственных учреждений. Примером могут служить случаи с налоговой компанией в Колумбии и государственным экономическим ведомством в Аргентине.

#хакеры #киберпреступность
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