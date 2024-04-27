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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Microsoft опубликовала на GitHub исходный код MS-DOS 4.0
45-летний код выпущен под лицензией MIT.

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Корпорация Microsoft разместила исходные коды MS-DOS 4.00 в открытом доступе на GitHub. Это позволяет разработчикам свободно работать с исходниками, выпущенными под лицензией MIT. Версия 4.00 важна для истории развития операционных систем тем, что в ней впервые были заложены основы для многозадачности, и она стала отправной точкой для разработки Multitasking DOS, несмотря на ограниченный охват аудитории.

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Пакет на GitHub включает ассемблерный код Intel 8086, бинарные файлы, образы дисков и документацию ОС. Материалы размещены в специальной папке и доступны для ознакомления и использования всем желающим. Любители технологий ретро могут запустить операционную систему на старом оборудовании, в то время как для использования на современных устройствах существуют эмуляторы PCem или 86box. Репозиторий также включает исходные коды ранних версий MS-DOS – 1.25 и 2.0, дополняя тем самым архив культурных ценностей в области программного обеспечения.

Публикация кода стала возможной благодаря сочетанию усилий Рэя Оззи, бывшего технического руководителя Microsoft, компьютерного исследователя Коннора Хайда, а также Скотта Хансельмана и Джеффа Спонагла. Оззи, работая в Lotus, сохранил бета-версии MS-DOS 4, что позволило представить их широкой публике спустя много лет.

Данная версия MS-DOS может привлечь профессионалов и любителей древностей своими зачатками многозадачности, которые позже легли в основу IBM OS/2. И это несмотря на ряд ошибок, обнаруженных Хайдом при тестировании менеджера сеансов SM.EXE, – системного компонента для переключения между приложениями.

#microsoft. github #ms dos 40
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