Она уже применяется в приложении «Шедеврум» и вскоре появится в других сервисах «Яндекса».

Яндекс» раскрыл особенности новейшей версии своей художественной нейросети – YandexART 1.3, эволюционировавшей благодаря внедрению метода латентной диффузии, который значительно улучшает качество изображений. Это существенное усовершенствование сопровождается удвоенным объёмом тренировочных данных, обогащённым дополнительной синтетической текстовой информацией.

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Реализованный подход латентной диффузии экономит ресурсы, формируя латентный код изображений для их одношагового преобразования в высококачественную графику. В следствие чего, обучение на расширенном датасете из свыше 850 миллионов примеров позволяет с большей точностью отражать нюансы пользовательских промптов и переводить текстовые запросы в точные визуальные представления.

Обновление также обеспечивает усиленное понимание запросов благодаря двум текстовым энкодерам, что означает более детальное и точное отражение указаний пользователя. Дополнительно, YandexART 1.3 предоставляет возможность генерации изображений в разнообразных форматах, расширяя сферы применения продуктов, созданных с её помощью.

По оценкам ассессоров «Яндекса», YandexART 1.3 превосходит популярный Midjourney V5.2 в 57% случаев и своего предшественника YandexART 1.2 в 63% случаев, подчёркивая продвинутые способности данной версии в создании изображений.

YandexART, способная моделировать точные изображения по текстовым запросам, включает в себя понимание российского культурного кода и продвинутые алгоритмы текстового восприятия, в результате чего может воссоздавать детальные визуализации, стилизовать под художественные направления и создавать фотореалистичные работы.

Технология уже активно используется в приложении «Шедеврум», а также в различных сервисах «Яндекса», и доступна для бизнеса через API в «Яндекс.Облаке».