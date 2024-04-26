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В конце апреля 2024 года команда Telegram внедрила ряд нововведений в мессенджер для улучшения пользовательского опыта, в том числе систему рекомендации каналов, новые настройки профиля и расширенные возможности геопозиции.

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В обновлении усовершенствован поиск: введена вкладка «Каналы» и функция перемещения между непрочитанными каналами. Пользователь также может после просмотра всех каналов перейти к рекомендованным. В профиле теперь можно быстро отредактировать личные данные, взглянуть на него глазами других пользователей, зафиксировать истории и отметить день рождения, что визуализируется праздничной анимацией.

Также доступна опция добавления ссылки на собственный канал в профиль, плюс владельцы уникальных адресов могут связать их с аккаунтом, отображая данные о покупке.

Расширены настройки приватности и модерации, включая групповые действия над сообщениями и удобное отслеживание административных операций в течение последних двух дней с упрощенной навигацией.

Для Premium-пользователей введён выбор анимированных эмоджи в опросах и отслеживание геопозиции с опцией бессрочной трансляции. Аватарки теперь отображаются при пересылке сообщений. Причём, если ограничить круг лиц, которые могут ссылаться на пользователя при пересылке сообщений, изображение показываться не будет.

Нововведение в монетизации: авторы каналов могут получать 50% прибыли от рекламы без комиссии через систему Fragment, открывая потенциал для заработка в платформе.