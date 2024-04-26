С сервисом YouTube тоже всё хорошо.

Отчёт Alphabet за третий финансовый квартал показал превышение ключевых финансовых ожиданий, что вызвало рост стоимости акций компании. Выручка составила $80,54 млрд против прогнозируемых $78,59 млрд, при этом прибыль на акцию достигла $1,89, превысив ожидания на $0,38.

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Компания заявила о росте годовой выручки на 15% до $80,54 млрд и увеличении чистой прибыли на 57% до $23,66 млрд. Эти данные стали наивысшим показателем роста с начала 2022 года. Совет директоров решил выплатить дивиденды в размере $0,20 на акцию 17 июня текущего года, о чем будут уведомлены акционеры, зарегистрированные по данным на 10 июня. Планы на регулярные квартальные выплаты также были анонсированы.

Дополнительно Alphabet одобрила программу выкупа акций на сумму $70 млрд. На счетах компании находится $108 млрд, по сравнению с $110,9 млрд на конец прошлого года. Рекламная выручка Google достигла $61,66 млрд. Облачный сегмент показывает стабильный рост доходности, отчитавшись о операционной прибыли в $900 млн после многолетних инвестиций.

Среди прочих ключевых данных, акцент в отчёте сделан на доходы YouTube в $8,09 млрд и Google Cloud в $9,57 млрд, что также выше ожиданий аналитиков. Расходы на привлечение трафика составили $12,95 млрд, превысив прогнозы.

Инвестируя в искусственный интеллект и интегрируя его в свои сервисы, Google поддерживает спрос и оптимизм на рынке, несмотря на меняющиеся условия и тренды в сегменте интернет-поиска.