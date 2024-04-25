Всё к этому идёт.

Центральный банк России совместно с Росфинмониторингом и пятёркой передовых банков приступил к пилотному тестированию системы «Знай своего криптоклиента». Этот механизм предназначен для обнаружения корреляций между банковскими транзакциями и криптовалютными операциями клиентов. Об этом стало известно из материалов, опубликованных российскими СМИ и основанных на докладе Ильи Бушмелева из компании «Иннотех».

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По информации Ильи Бушмелева, продолжительность тестов ограничена концом мая, но возможно расширение сроков испытания в зависимости от извлечённых данных и выводов. Цель пилотной программы — сформировать базовое понимание нужных действий и инструментов для банков в части проведения анализа операций с криптовалютой. Это позволит лучше настроить систему «Знай своего криптоклиента», предназначенную для усиления надзора за криптоактивами.

Александр Курьянов из Росфинмониторинга заявил, что сейчас тестирование проходят алгоритмы, которые могут потенциально связывать фиатные транзакции клиента с его активностью в криптовалютном секторе. Это поможет сформировать нормативные подходы и предписания по регуляции сектора криптовалют.

Напомним также, что с января 2021 года в России функционирует сервис «Прозрачный блокчейн», позволяющий отслеживать криптотранзакции. С лета 2022 года работает ещё один инструмент ЦБ — «Знай своего клиента», фокусирующийся на финансовых транзакциях и разделяющий организации на группы по уровню риска участия в сомнительных операциях. Те, кто попадает в категорию высокого риска, могут быть лишены возможности совершать платежи.

Законодательством России в 2020 году были определены субъекты, ответственные за оборот цифровых финансовых активов, тогда как до настоящего времени не уточнены полномочия провайдеров цифровых и криптовалют. Согласно действующим нормативам, использовать цифровую валюту в качестве средства платежа следует с осторожностью.