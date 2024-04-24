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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Tether объявила о размещении стейблкоинов USDT в сети TON
Как вам TON?

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Компания Tether, известный провайдер стейблкоинов, объявила о запуске своих флагманских токенов USDT, привязанных к доллару США, и XAUT, отслеживающих цену золота, на блокчейне TON, который сотрудничает с популярным мессенджером Telegram. Это заявление прозвучало на фоне публичных выступлений Паоло Ардоино, директора Tether, и Павла Дурова, главы Telegram, в Дубае на конференции Token2049.

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Данный шаг служит расширению присутствия Tether на различных блокчейн-платформах, теперь их общее число достигло пятнадцати, среди которых также есть Tron и Ethereum. TON, в свою очередь, также показывает активный рост, недавно опередив по рыночной капитализации Dogecoin и заняв девятое место среди криптовалют. Джек Буит (Jack Booth) из TON Foundation отмечает, что запуск USDT на TON выделяется тем, что блокчейн этой сети позволяет обеспечивать транзакции между фиатными и цифровыми активами, и именно эта особенность должна дать преимущество перед традиционными финансовыми инструментами.

Чтобы начать работу со стейблкоинами через мессенджер, пользователям достаточно активировать крипто-бот Wallet и установить кошелек. После этого можно будет приобретать USDT и переводить средства другим участникам, используя Tether как способ оплаты. Стейблкоины — это форма цифровой валюты, которая отслеживает стоимость базовых активов (например, традиционным валютам), поэтому этот тип токена считается популярным инструментом для обмена в криптоэкономике. Поддержание стабильности стоимости стейблкоинов обеспечивается оператором, который держит резервы, эквивалентные их циркуляции.

USDT уже имеется в Telegram Wallet вместе с биткоином и Toncoin (собственной монетой сети TON), и это не новость для пользователей, поскольку он был там доступен с прошлого года. Несмотря на это, использование блокчейна Tron для USDT остается предпочтительным из-за наибольшей доли выпущенных токенов Tether. В Telegram Wallet теперь появится еще один вариант USDT на основе TON, хотя старая версия на базе Tron все еще будет функционировать.

#криптовалюты #telegram #ton
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