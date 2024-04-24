Лёгкая интеграция в текущую IT-среду — ключевая особенность данной платформы.

VK Cloud анонсировала запуск нового сервиса Cloud Kafka, предоставляющего комплексные возможности для обработки потоков данных в режиме реального времени. Эффективное решение, основанное на комбинации Apache Kafka и Kubernetes, позволяет клиентам значительно экономить на IT-инфраструктуре, благодаря функционалу автомасштабирования Kubernetes.

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Сервис открывает перед заказчиками возможности для улучшения взаимодействия с клиентами через автоматическую отправку уведомлений и персонализированных предложений. Ключевым преимуществом Cloud Kafka является лёгкая интеграция в текущую IT-среду, что сберегает ресурсы и время, направляя их на обработку данных.

Управление Cloud Kafka осуществляется через удобный графический интерфейс DP UI Console, что делает сервис доступным для использования буквально в пару кликов. VK Cloud предоставляет возможность присоединиться к бета-тестированию платформы бесплатно, при этом пользователи оплачивают только используемые ресурсы. Инфраструктура VK Cloud соответствует требованиям 152-ФЗ и располагается на территории РФ, что обеспечивает дополнительную безопасность пользовательских данных.

Услуга предназначена для широкого спектра задач: от сбора метрик для аналитики и отслеживания производительности до построения предиктивных моделей и составления отчётности. Cloud Kafka гарантирует надежность взаимодействия между различными элементами IT-систем в компаниях благодаря оперативному обмену данными.

Директор направления сервисов по работе с данными VK Cloud и Tarantool, Александр Виноградов, отметил, что Cloud Kafka подойдёт как для масштабных проектов, так и для реализации тестовых стартапов. Администрирование и поддержка сервиса осуществляется со стороны VK Cloud, что позволяет компаниям сосредоточить усилия на основной деятельности, избавляя от забот по поддержанию IT-инфраструктуры.