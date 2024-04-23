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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Google добавила в Android программный AV1-декодер
Внедрение dav1d начнётся с Android версии 12 и выше.

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Формат AV1 был разработан альянсом Alliance for Open Media как свободная альтернатива предшественникам VP9, выделяясь отсутствием лицензионных платежей и высокой степенью сжатия видео, согласно результатам тестирования, превосходящей текущие стандарты вроде H.264 и H.265 (HEVC).

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Руководитель проектов по кодекам видео и изображений на Android в Google, Ариф Дикичи, подтвердил интеграцию программного декодера AV1 в операционную систему. Отличительной особенностью является использование dav1d, мощного декодера от создателей VLC, который Дикичи называет «лучшим из доступных сегодня».

Внедрение dav1d начнётся с Android версии 12 и выше, распространение происходит через обновление «по воздуху» через Google Play с марта 2024 года. С этим декодером большинство Android устройств смогут обрабатывать видео 720p при 30 кадрах в секунду, не требуя особых технических характеристик.

В данный момент для использования преимуществ dav1d медиаприложениям нужно отдельно его выбирать, но скоро он станет основным программным декодером AV1. Он отличается повышенной эффективностью по сравнению с текущим кодеком libgav1, обеспечивая повышение производительности.

Несмотря на то, что AV1 изначально ориентирован на применение в связке со специализированными аппаратными компонентами, которые эффективнее программных решений, широкое распространение таких компонентов ещё не состоялось. В связи с этим, появление производительного программного декодера является значимым шагом на время смены поколения устройств.

YouTube уже применил libdav1d в клиентской части, но пользователи могут выбрать, использовать его или нет, исходя из возможного увеличения потребления энергии на некоторых девайсах. VideoLAN активно занимается оптимизацией для снижения энергопотребления, обещая в некоторых сценариях на 12 % более эффективную работу.

#google #android #кодеки
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