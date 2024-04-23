Улучшенные возможности по редактированию отдельно взятой сцены прилагаются.

«Сбер» предоставил открытый доступ к усовершенствованной генеративной нейросети Kandinsky 3.1, позволяющей пользователям создавать изображения на основе текстовых указаний как на русском, так и на английском языке. Обновление этого инструмента отличается тем, что он был дополнительно обучен на выборке эстетически значимых изображений, что существенно улучшило результаты в реализации конечных работ.

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Новая версия также продемонстрировала улучшенные возможности инструмента Inpainting, который теперь позволяет с большей точностью редактировать отдельные фрагменты изображения благодаря усовершенствованной методике обучения и более качественному набору данных.

Помимо прочего, «Сбер» расширил функционал своих ИИ-сервисов, включив в Telegram-бот опцию использования Kandinsky 3.1 Flash. Эта модель обладает значительно повышенной скоростью обработки, предлагая результаты в более чем десятикратно ускоренном режиме относительно базовой версии.

Разработчики анонсировали скорое добавление новых инструментов: создание изображений в качестве 4K, смешивание нескольких графических файлов, интеграция текста с изображениями, генерация стикерпаков. Также намечено появление функции ControlNet, предоставляющей возможность проводить локальные корректировки без изменения общей композиции сцены.

В обозримом будущем будет доступна обновлённая версия модели Kandinsky Video 1.1, которая позволит генерировать видео по текстовому описанию, открывая новый горизонт в использовании искусственного интеллекта в творческих процессах.