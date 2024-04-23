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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Сервис Proton Mail будет сообщать своим премиум-подписчикам об утечках персональных данных в «даркнет»
За такую осмотрительность придётся платить минимум 5 долларов в месяц.

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Proton Mail расширил возможности для своих клиентов, которые используют платные подписки, введя функцию наблюдения за «даркнетом». Теперь в рамках сервиса проводится сканирование закрытых интернет-площадок на предмет обнаружения данных пользователей, которые могли стать доступны из-за различных утечек информации.

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Компания Proton в своем заявлении подчеркнула, что пользователи будут вовремя уведомлены в случае обнаружения их личной информации на сторонних ресурсах. Данный сервис предоставит всестороннюю информацию о характере и объёме утечки данных, включая конкретные данные, подвергшиеся риску.

В случае, если просочившиеся в интернет пароли относятся к учетной записи клиента, Proton Mail пометит соответствующее оповещение красным цветом, что говорит о высоком уровне угрозы. Если же пароли не скомпрометированы, но некоторые сведения всё же утекли в Сеть, сервис проинформирует об этом оранжевыми уведомлениями.

Proton акцентирует внимание на том, что не проводит передачу пользовательских данных сторонним организациям, и отслеживание утечек осуществляется посредством анализа непервостепенных отчётов и сообщений. Стоимость использования сервиса Proton с интегрированным мониторингом «даркнета» стартует от $4,99 в месяц.

Не останавливаясь на уже имеющемся функционале, в скором времени Proton планирует добавить дополнительные возможности, среди которых — оповещение пользователей через мобильные устройства на базе Android и iOS и мониторинг вторичных электронных адресов.

#даркнет #proton mail
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