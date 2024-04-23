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Новости Software Игнатий Колыско
Павел Дуров: удаление Telegram из китайского App Store не повлияло на популярность мессенджера в регионе
Всё благодаря Android и не только.

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Павел Дуров прокомментировал ситуацию по поводу исключения приложения Telegram из китайского App Store, указав, что это не отразилось на популярности мессенджера среди китайских пользователей. Он подчеркнул ловкость жителей Китая в обходе интернет-ограничений благодаря использованию устройств на Android и VPN-технологий.

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Сам Дуров отметил, что, согласно статистике от Google Play, Telegram является лидером среди мобильных приложений для Android в Китае, и для доступа к нему на территории страны необходимо использование VPN. Тем не менее, изобретательность китайских пользователей не знает преград, и они находят возможности для использования Telegram.

Напомним, на прошлой неделе власти Китая предписали Apple удалить мессенджеры, в том числе Telegram, из местного App Store. Несмотря на это, Дуров не заметил уменьшения числа скачиваний в Китае и не считает, что Telegram был основной целью действий властей.

Дуров считает, что основной задачей китайских властей было оказание давления на Apple, способствуя переходу граждан на смартфоны от местных производителей вроде Xiaomi. Эти устройства на Android позволяют устанавливать приложения напрямую, минуя официальные магазины, что, по мнению Дурова, приведёт к увеличению числа пользователей Android в Китае.

Он также выразил мнение, что стратегия Apple с централизованной политикой распространения приложений окажется ударом по собственным позициям на китайском рынке и уменьшит долю на рынке iPhone.

Напомним, 19 апреля Apple удалила из китайского App Store несколько мессенджеров, включая Telegram, WhatsApp, Signal, а также сервис микроблогов Threads после требования китайских властей, указывая на причины, связанные с национальной безопасностью. До этого в Китае введено требование к мессенджерам и социальным платформам зарегистрироваться в стране до марта 2024 года, чтобы иметь возможность оставаться внутри китайского рынка; многие компании не последовали этому требованию.

#telegram
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