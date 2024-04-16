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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
YouTube усложнит жизнь пользователям сторонних мобильных приложений для просмотра видеороликов — всё из-за блокировки рекламы
Сервис продолжает насаждать переход на YouTube Premium.

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Видеохостинг YouTube ужесточает правила взаимодействия с мобильными приложениями, оснащёнными функцией блокировки рекламы. Об этом стало известно из официального заявления платформы на текущей неделе. Пользователи, предпочитающие использовать сторонние приложения для просмотра видеороликов популярного сервиса, могут встретиться с трудностями: материалы будут бесконечно «буфериться» или выдаст ошибку, сообщая о недоступности контента.

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Напомним, в прошлом году YouTube начал активно бороться с блокировщиками рекламы и стимулировать просмотр рекламных вставок или переход на платную подписку YouTube Premium. Теперь кампания решила вплотную заняться пользователями мобильных устройств.

«Нашим авторам необходимо получать вознаграждение за их труд, поэтому блокировка рекламы с помощью сторонних приложений недопустима по правилам сервиса», — подчёркивают в YouTube. Использование API допускается только при полном соответствии условиям использования. При нарушении этих условий YouTube готов предпринимать меры для защиты интересов платформы, авторов и пользователей.

Вариантом для тех, кто не хочет видеть рекламу, является платная подписка YouTube Premium. Однако последние действия платформы явно указывают на её намерение пресечь любые попытки обхода рекламных механизмов, и, судя по всему, в этом вопросе YouTube не готов идти на компромисс.

#youtube #блокировщики рекламы
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