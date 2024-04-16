Дух соперничества с Microsoft, так сказать.

Корпорация Google анонсировала амбициозный план по инвестированию свыше 100 миллиардов долларов в развитие технологий искусственного интеллекта. Об этом стало известно из комментария Демиса Хассабиса, одного из создателей DeepMind, на мероприятии TED в Ванкувере.

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DeepMind, приобретённый холдингом Alphabet в 2014 году, находится под руководством Хассабиса, который указывает на необходимость значительных инвестиций в ИИ для сохранения лидирующих позиций Google. Это заявление последовало после вопросов о соперничестве с Microsoft и OpenAI, которые, как сообщается, работают над созданием суперкомпьютера Stargate приблизительно за аналогичную сумму.

Хассабис выразил уверенность в превосходстве Google над Microsoft в плане вычислительных мощностей и подчеркнул, что объём ресурсов, которые были у компании еще в 2014 году, сделали сотрудничество с Google выгодным для обеих сторон. Он также добавил, что внимание общественности к ChatGPT от OpenAI подтверждает готовность людей интегрировать искусственный интеллект в свою жизнь, несмотря на его нынешние ограничения и возможные ошибки.