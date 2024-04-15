Теперь возможно и такое.

Vana, стартап, основанный выпускниками Медиа-лаборатории Массачусетского технологического института Анной Казлаускас и Артом Абалом в 2021 году, предложил новый механизм работы с данными пользователей Reddit. Компания разработала платформу, которая дает возможность «сдавать в аренду» персональные данные для совершенствования искусственного интеллекта.

реклама

Ресурс Vana демонстрирует амбиции в развитии генеративных моделей ИИ, предоставляя пользователям уникальную возможность объединения своих чатов, фотографий и голосовых записей для создания обучающих комплектов данных. Право на доступ к этим комплектам открывает путь к разработке персонализированных приложений, способных учитывать индивидуальные предпочтения.

API, разработанный Vana, представляет собой инструмент для интеграции персональных данных на межплатформенном уровне, ускоряя доступ к необходимым ресурсам и облегчая адаптацию с минимальными вычислительными затратами.

Процесс регистрации на платформе Vana заключается в верификации электронной почты и привязке к профилю разнообразных данных, включая описания, изображения и голосовые отпечатки. Набор предлагаемых приложений, созданных при помощи Vana, охватывает широкий спектр — от интерактивных чат-ботов до генераторов профилей для онлайн-знакомств.

По модели монетизации Vana полагается на подписки с пользователей, начинающиеся с отметки в $3,99 за месяц, и на комиссионные сборы с разработчиков за обмен данными.

В текущем месяце Vana представила Reddit Data DAO – инициативу, курирующую совместное использование объединённых данных участников Reddit, открывающую перед ними привилегию принятия решений по лицензированию и распределения доходов от их продажи. Проект привлёк внимание более 141 тысячи пользователей, что, однако, является лишь малой долей от общей численности клиентов Reddit, насчитывающейся 73 миллиона человек.

На данный момент участники DAO могут получать «токены» по аналогии с купонами за голосование, участие в определенных проектах или выполнение определённых заданий, которые, в свою очередь, могут использоваться для получения определенных преимуществ внутри DAO, таких как увеличение голосового веса или доступ к эксклюзивным ресурсам. Эти «токены» выступают в качестве стимула для активности членов сообщества и позволяют поощрять значимый вклад в развитие проекта.