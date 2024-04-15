Сокращать рабочие места провайдер пока не собирается. Пока.

Компания «Ростелеком» ведёт активную работу над проектом, который должен изменить традиционные представления о штате сотрудников. К 2030 году в стратегических планах корпорации значится создание цифрового ассистента, способного взаимодействовать с реальными задачами в бизнес-процессах. Об этой амбициозной задаче стало известно из слов Сергея Носова, директора по управлению данными «Ростелекома», выступившего на профильном мероприятии. Согласно его заявлениям, цифровой персонаж компании — это не фантастика, а реально стоящая задача на ближайшие 10 лет.

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В настоящий момент окончательный выбор направления, где новый цифровой работник будет внедрён, не сделан. На данный момент происходит аналитика существующих разработок в области нейросетей, и на основе её результатов будет выбран наиболее перспективный вектор для внедрения цифрового коллеги.

В числе потенциальных направлений для «цифровизации» — классические IT-разработки, дизайн, текстовая работа и автоматизация повторяющихся операций. Такой шаг позволит компании оптимизировать множество процедур, повысить эффективность работы персонала, улучшить качество предоставляемых услуг.

При всём этом сообщается, что прогресс в области искусственного интеллекта на данный момент не повлияет на численность IT-персонала «Ростелекома». Компания не собирается сокращать штат специалистов из-за автоматизации, что является важным заявлением в контексте сохранения рабочих мест в эпоху цифровой трансформации.