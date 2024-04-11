Термоядерный синтез — решение проблем человечества?

О том, что один из основателей и генеральный директор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) пытается создать сеть из десятков контрактных предприятий по выпуску чипов для ускорителей систем искусственного интеллекта, западные источники уже сообщали. По имеющимся данным, необходимые для реализации проекта триллионы долларов Альтман пытается найти на Ближнем Востоке, что не очень нравится стране, обладающей правом их печатать. По новой информации Bloomberg, своё новое мировое турне Альтман посвятил поискам единомышленников в сфере развития сопутствующей инфраструктуры ИИ.

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Источник изображения: Bloomberg

Помимо ставших уже традиционными ОАЭ, Альтман вёл переговоры с предпринимателями и представителями властных структур ряда западных стран, а в ближайшие сутки он посетит Вашингтон, где пообщается с американскими чиновниками и инвесторами. Сейчас, как поясняет Bloomberg, Альтман делает упор не только на необходимость выпускать чипы в больших количествах, но и развивать сопутствующую работе систем искусственного интеллекта инфраструктуру в виде центров обработки данных и электростанций. Помимо солнечной энергетики, он рассматривает проекты в сфере термоядерного синтеза для получения больших объёмов дешёвой электроэнергии. Принято считать, что американские чиновники на встрече с Альтманом будут упрекать его в излишне плотных контактах с арабскими инвесторами и попытках привлечь их средства в столь чувствительную для США сферу экономики.