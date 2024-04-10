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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Ежемесячная аудитория Telegram достигла 900 миллионов пользователей
Примерно каждый девятый человек на планете.

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Популярность мессенджера Telegram растёт ежегодно, и на то есть ряд причин: через Telegram удобно общаться с друзьями, родителями, коллегами по работе, читать новости, лишённые цензуры, вести бизнес и многое другое. Во многом Telegram стал заменой традиционным социальным сетям, и вот, сегодня создатель мессенджера Павел Дуров заявил, что ежемесячная аудитория сервиса достигла 900 миллионов пользователей.

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Причём, что характерно, примерно для половины из них Telegram является неотъемлемой частью жизни, и они пользуются мессенджером ежедневно. Дуров не стал уточнять, сколько времени в сутки проводят в Telegram его пользователи, но, учитывая многообразие возможностей и информации, рискнём предположить, что явно не меньше часа.

На сегодняшний день, согласно исследованию DataAI, Telegram является шестым по популярности приложением в мире.

Если провести парочку примитивных подсчётов, то выяснится, что охват Telegram составляет примерно 12 % (каждого девятого) населения планеты. Не берёмся считать, каков будет охват Telegram среди тех, кто в принципе пользуется Интернетом (в тех странах, где он вообще имеется в широком доступе), но нетрудно догадаться, что значение прилично возрастёт.

#telegram #мессенджеры
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