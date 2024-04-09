В Сети он известен как TikTok Notes и как TikTok Photos — с названиями пока путаница.

Популярный сервис для создания и просмотра коротких видео TikTok готовится расширить свой функционал, включив в него возможность обмена фотографиями. Стремясь составить конкуренцию Instagram*, платформа создаёт новое приложение под рабочим названием TikTok Notes, о разработке которого сообщил TechCrunch. В ближайшее время пользователи TikTok действительно могут получить себе в пользование инструмент для публикации фотографий — данное нововведение может кардинально изменить принципы общения внутри социальной сети.

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Обозреватели уверены, что новая платформа в состоянии серьёзно заявить о себе на рынке социальных сетей с упором на фото, где сейчас доминирующее положение занимает Instagram. В марте текущего года интернет-сообщество обратило внимание на то, что в коде приложения ТikTok появились упоминания о TikTok Photos. Сейчас же проект приближается к официальному запуску. Одной из его особенностей станет интеграция с основным сервисом, что позволит синхронизировать общедоступные фотографии и укрепить тем самым позиции нового приложения с самого начала.

TikTok Photos также должен получить инструмент, который позволит скрыть нежелательные аккаунты и блокировать поступающие от них сообщения. Кроме того, уже на протяжении нескольких дней пользователи TikTok получают всплывающие уведомления с приглашением опробовать уникальные возможности TikTok Notes, что говорит о непосредственном приближении запуска сервиса.

Компания пока не комментирует точные сроки выхода нового приложения на рынок, однако подтверждают, что новое ПО находится в стадии разработки и тестирования. TikTok неустанно ищет пути расширения возможностей своего сообщества и предлагает новые инструменты для творческой реализации пользователей. Прошлогодний запуск собственного маркетплейса уже продемонстрировал стремление TikTok к диверсификации своих услуг.

* — внесён в реестр сайтов Роскомнадзора, запрещённых на территории России, по требованию Генпрокуратуры от 11 марта 2022 г. на основании статьи 15.3 Федерального закона № 149-ФЗ.