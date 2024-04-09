Решение получилось достаточно комплексным.

Компания VK Cloud объявила о запуске новой услуги Cloud Desktop, которая расширяет возможности работы в облачной среде, облегчая деятельность распределённых команд и обеспечивая удалённый доступ к корпоративным системам. Согласно информации от пресс-службы, сервис функционирует на базе удалённого доступа Termidesk компании «Увеон — облачные технологии», входящей в группу «Астра». Он предлагает решения для виртуализации рабочих мест в соответствии с различными корпоративными требованиями.

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Cloud Desktop, относящийся к VDI-решениям (Virtual Desktop Infrastructure), позволяет формировать виртуальные рабочие пространства, адаптированные к индивидуальным задачам и программному оснащению персонала. С помощью сервиса можно наладить работу как большого количества рабочих мест для структурных подразделений компании с похожими функциями, так и подготовить персонализированные решения, учитывающие особенности работы каждого сотрудника. Подключение к облачной рабочей станции осуществимо с любых устройств, что демонстрирует гибкость подхода VK Cloud.

Инфраструктура Cloud Desktop позволяет обеспечить централизованное управление вычислительными ресурсами, определиться с набором операционных систем и сделать настройку политик доступа. Это даёт возможность системным администраторам эффективно контролировать процессы настройки, поддержки и обновления в режиме реального времени.

Особое внимание уделяется безопасности передачи и обработки данных. Система шифрования и защищённого шлюза для подключения извне способствует надёжности и обеспечению конфиденциальности работы с корпоративной информацией. Разработаны меры по предотвращению несанкционированного доступа и потери данных, включая регистрацию событий безопасности. Платформа Cloud Desktop соответствует требованиям регулирования УЗ-1 и 152-ФЗ, что подчёркивает её пригодность для использования на территории России.

Данные размещаются на облачной платформе VK Cloud, уже запустившей в прошлом году сервис потоковой обработки данных в реальном времени при помощи системы Arenadata Streaming, способствующей созданию корпоративных хранилищ и аналитических сервисов, основанных на обработке неструктурированной информации и получении актуальных инсайтов.

Таким образом, VK Cloud продолжает расширять арсенал инструментов для оптимизации и улучшения эффективности рабочего процесса на предприятиях, акцентируя внимание на цифровизации и безопасности рабочего пространства.