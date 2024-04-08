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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
TikTok в прошлом году впервые понесла убытки в России — причина банальная
А как зарабатывать платформе и пользователям в текущих условиях, собственно?

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В 2023 году социальная платформа TikTok, специализирующаяся на коротких видео, впервые отчиталась о финансовых потерях на российском рынке. Из предоставленной компанией отчетности в Федеральную налоговую службу РФ следует, что чистый убыток составил порядка 427 млн рублей. Это кардинальное изменение по сравнению с 530 миллионами рублей прибыли, полученной годом ранее.

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Столь заметное падение доходов TikTok можно объяснить целым рядом мер, введённых в марте 2022 года. Компания ограничила для российских пользователей возможность загрузки нового видеоконтента и ведения прямых трансляций. Однако возможность просмотра ранее загруженного контента осталась доступной. Такое решение, несомненно, отразилось и на рекламных доходах платформы, поскольку TikTok приостановила размещение таргетированной рекламы в России.

Представляется важным отметить, что несмотря на экономические трудности и введенные ограничения, TikTok по-прежнему занимает значительную долю российского рынка социальных сетей.

Исследовательская компания Mediascope утверждает, что среднесуточная аудитория в России сократилась с 33 миллионов в феврале 2022 года до 30,3 миллионов к февралю 2024 года, но TikTok при этом удерживает третье место по популярности среди всех социальных сетей в стране с аудиторией в 67,6 миллиона пользователей по состоянию на октябрь 2023 года.

#tiktok
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