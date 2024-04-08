Подойдёт создателям мультфильмов и даже разработчикам игр.

«Анимационная студия Воронеж» представила финальную версию своего главного программного продукта — «Анимационная 3D платформа». Данное ПО, получившее поддержку от РФРИТ (Российский фонд развития информационных технологий), представляет собой 3D-редактор, который позиционируется как ключевой инструмент для авторов анимации и мультипликационных проектов. По заверениям его создателей, продукт позволяет охватить до 40 % рабочих процессов, предусмотренных на этапе создания трехмерной графики в кино.

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Вместе с ключевым ПО также была анонсирована система управления анимационными проектами ProdTrack. Данный инструмент, который может похвастаться глубокой интеграцией с облачными сервисами Yandex Cloud, позволит отслеживать прогресс работ по различным направлениям продакшена и графическому дизайну, обеспечивая контроль за соблюдением дедлайнов и качеством выполняемых операций.

«Анимационная 3D Платформа» включает в себя инструменты для создания и освещения 3D-сцен, моделирования персонажей и их атрибутов, в том числе реалистичных волос. Разработчики подчёркивают, что речь идёт об универсальной программе, пригодной для использования в игровой индустрии и дизайне эффектов.

Помимо базового набора функций, система ProdTrack предлагает инструментарий для оперативной координации работы аниматоров, режиссеров и художников. А реализованная поддержка облачных технологий Yandex Cloud должна способствовать упрощению запуска масштабных креативных проектов.

На сегодняшний день компания уже заявляет об активном применении ProdTrack на практике и планирует расширять возможности его использования с помощью облачного сервиса. Тестирование «Анимационной 3D Платформы» стартовало — желающие могут подать заявку на официальном сайте проекта.

Подобные анонсы в отрасли происходят на фоне заявлений с предупреждениями от российских аниматоров о заканчивающихся лицензиях на иностранные программные продукты. Напомним, ранее в январе ГК «Рики», известная по сериалам «Смешарики» и «Фиксики», выразила озабоченность по поводу истечения летом этого года лицензий на специализированные дизайнерские продукты.