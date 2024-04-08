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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Представлена финальная версия ПО «Анимационная 3D платформа» — это комплексное программное решение по работе с трёхмерной графикой
Подойдёт создателям мультфильмов и даже разработчикам игр.

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«Анимационная студия Воронеж» представила финальную версию своего главного программного продукта — «Анимационная 3D платформа». Данное ПО, получившее поддержку от РФРИТ (Российский фонд развития информационных технологий), представляет собой 3D-редактор, который позиционируется как ключевой инструмент для авторов анимации и мультипликационных проектов. По заверениям его создателей, продукт позволяет охватить до 40 % рабочих процессов, предусмотренных на этапе создания трехмерной графики в кино.

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Вместе с ключевым ПО также была анонсирована система управления анимационными проектами ProdTrack. Данный инструмент, который может похвастаться глубокой интеграцией с облачными сервисами Yandex Cloud, позволит отслеживать прогресс работ по различным направлениям продакшена и графическому дизайну, обеспечивая контроль за соблюдением дедлайнов и качеством выполняемых операций.

«Анимационная 3D Платформа» включает в себя инструменты для создания и освещения 3D-сцен, моделирования персонажей и их атрибутов, в том числе реалистичных волос. Разработчики подчёркивают, что речь идёт об универсальной программе, пригодной для использования в игровой индустрии и дизайне эффектов.

Помимо базового набора функций, система ProdTrack предлагает инструментарий для оперативной координации работы аниматоров, режиссеров и художников. А реализованная поддержка облачных технологий Yandex Cloud должна способствовать упрощению запуска масштабных креативных проектов.

На сегодняшний день компания уже заявляет об активном применении ProdTrack на практике и планирует расширять возможности его использования с помощью облачного сервиса. Тестирование «Анимационной 3D Платформы» стартовало — желающие могут подать заявку на официальном сайте проекта.

Подобные анонсы в отрасли происходят на фоне заявлений с предупреждениями от российских аниматоров о заканчивающихся лицензиях на иностранные программные продукты. Напомним, ранее в январе ГК «Рики», известная по сериалам «Смешарики» и «Фиксики», выразила озабоченность по поводу истечения летом этого года лицензий на специализированные дизайнерские продукты.

#российское по
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Сейчас обсуждают

OgoGoLog
14:39
Как статья называлась изначально, если не секрет?
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
ev_rus
14:39
Где стати он? А Zelot или как там его, пропустил все тут.
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
dimkahon
14:39
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Pandas
14:38
Как там амд в аватаре и калисто? Это даже не задумываясь. Да и важен факт что проигрывает. Вопрос - зачем такое? Поэтому ценой берут
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
AggroShkolyar
14:38
У меня изначально был другой, но модерация забрила, пришлось что-то в этом роде выдумывать. Кстати, и ссылки на gamegpu тоже были, но при публикации куда-то исчезли, может тоже модеры потерли...
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Чато- -Бот
14:37
Брошенных заморской кiшкой чубатых кiтят уже несут топить. "...Жители прифронтовых городов сдают россиянам позиции ВСУ, а также мешают обустройству в домах опорных пунктов, поэтому их нужно "отселять...
Зеленский: Вопрос поддержки Украины стал внутриполитическим для США
AggroShkolyar
14:35
Неужели не понятно, что я перечислил 6 игр, где амуда существенно проигрывает? Так вот, еще мне таких игр покажите?
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
dimkahon
14:33
Ты, видимо, больше 6 считать не научился еще.
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
OgoGoLog
14:32
А "правильно" заголовок написать? Там же столько места для полёта фантазии. "GameGPU врут. Доказываю и показываю", "От пользователей скрывают: тёмная лошадка производительности в RTX". И прочее, и про...
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
ev_rus
14:32
130 игр на январь этого года было с оф поддержкой трассировки, автор, ты безвозвратно отстал, как и твои друзья, как и твоя компания. В крупных играх трассировка пошла с Ascent, Control, добавки ее в ...
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
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