Это позволит оценить весь бизнес компании в $18 млрд.

По информации The Wall Street Journal, близкие к Илону Маску венчурные инвесторы намереваются вложить в капитал его стартапа xAI около $3 млрд, тем самым повышая оценивая активы компании в $18 млрд. Среди потенциальных инвесторов упоминаются единомышленники и соратники Маска, знакомые с ним не только по аэрокосмической компании SpaceX, но и по PayPal, представляющей более ранний период деловой биографии миллиардера.

реклама

Источник изображения: Getty Images

По крайней мере, интерес к инвестированию средств в xAI проявляет основанный Люком Носеком (Luke Nosek) венчурный фонд Gigafund, а ещё в числе потенциальных инвесторов упоминается Стив Джурветсон (Steve Jurvetson), который входит в состав совета директоров SpaceX и до 2020 года занимал аналогичный пост в Tesla. С Люком Носеком Маск знаком со времён PayPal, они вместе пытались в своё время купить DeepMind — стартап, который позже перешёл под контроль Google.

xAI является самой молодой из компаний, основанных Илоном Маском, она была создана в прошлом июле. При этом чат-бот Grok, разработанный xAI, уже интегрируется с сервисами социальной сети X, которая в октябре 2022 года перешла под контроль Маска и сменила своё имя с Twitter на нынешнее. По официальным данным, в декабре прошлого года xAI пыталась привлечь $1 млрд, и даже заручилась поддержкой четырёх инвесторов, готовых вложить в молодую компанию $135 млн. Осенью прошлого года Маск также пообещал, что инвесторы X могут получить до 25% капитала xAI.