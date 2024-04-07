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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
ИИ-стартап Илона Маска xAI намерен привлечь $3 млрд инвестиций
Это позволит оценить весь бизнес компании в $18 млрд.

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По информации The Wall Street Journal, близкие к Илону Маску венчурные инвесторы намереваются вложить в капитал его стартапа xAI около $3 млрд, тем самым повышая оценивая активы компании в $18 млрд. Среди потенциальных инвесторов упоминаются единомышленники и соратники Маска, знакомые с ним не только по аэрокосмической компании SpaceX, но и по PayPal, представляющей более ранний период деловой биографии миллиардера.

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Источник изображения: Getty Images

По крайней мере, интерес к инвестированию средств в xAI проявляет основанный Люком Носеком (Luke Nosek) венчурный фонд Gigafund, а ещё в числе потенциальных инвесторов упоминается Стив Джурветсон (Steve Jurvetson), который входит в состав совета директоров SpaceX и до 2020 года занимал аналогичный пост в Tesla. С Люком Носеком Маск знаком со времён PayPal, они вместе пытались в своё время купить DeepMind — стартап, который позже перешёл под контроль Google.

xAI является самой молодой из компаний, основанных Илоном Маском, она была создана в прошлом июле. При этом чат-бот Grok, разработанный xAI, уже интегрируется с сервисами социальной сети X, которая в октябре 2022 года перешла под контроль Маска и сменила своё имя с Twitter на нынешнее. По официальным данным, в декабре прошлого года xAI пыталась привлечь $1 млрд, и даже заручилась поддержкой четырёх инвесторов, готовых вложить в молодую компанию $135 млн. Осенью прошлого года Маск также пообещал, что инвесторы X могут получить до 25% капитала xAI.

#искусственный интеллект #илон маск #инвестиции #стартап #xai #чат-бот grok
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