Виновата Microsoft. Но не совсем.

Компания «Новые облачные технологии» (НОТ), ответственная за создание программного обеспечения «МойОфис», российской альтернативы Microsoft Office, озвучила итоги прошедшего года. Выпустив отчёт, она объявила о сокращении выручки на 43,8%, что составило 1,9 млрд рублей. Убытки достигли рекордных 5,2 млрд рублей, против прибыли в 386,5 млн рублей в 2022 году.

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Эти цифры стали свидетельством ухудшения позиций отечественного разработчика на рынке: предполагалось, что в условиях массового импортозамещения — после ухода ряда иностранных компаний, включая Microsoft — финансовые показатели НОТ взлетят. Однако продажи российского ПО не достигли ожидаемых высот, несмотря на увеличение госзакупок в классе офисных пакетов по сравнению с 2022 годом в 2,36 раза.

При этом компания отметила увеличение продаж лицензий «МойОфис» в первом квартале 2024 года на 126% по сравнению с предыдущим годом. В стане «Новых облачных технологий» акцентируют внимание на росте среднего чека и количестве сделок. Тем не менее, резкий всплеск так называемых «прочих расходов» до 2,64 млрд руб., в сравнении с предыдущими годами, где они составляли от 317,4 до 496,1 млн руб., вызывает вопросы о причинах такого изменения.

Основатель компании НОТ, Дмитрий Комиссаров, который до 2022 года возглавлял её, предупреждал в начале 2023 года о возможном сокращении клиентской базы и объёма оборотов до 2 млрд рублей. Но ситуацию усугубило продолжение работы зарубежных поставщиков программного обеспечения в России, включая компанию Microsoft, которая предостерегла о своем уходе, но все ещё предоставляет доступ к лицензиям и продуктам.

Примечательно, что рынок офисного ПО в России в целом демонстрирует рост, вопреки существующим проблемам «МойОфис». Например, компания «Р7» значительно нарастила продажи годовых подписок в первом квартале 2024 года. Несмотря на проблемы, НОТ направляет усилия на диверсификацию каналов продаж и укрепление своего присутствия на рынке. Создатели «МойОфис» активно сотрудничают с региональными партнёрами, что может предвещать позитивные изменения в 2024 году.

Ожидается, что в ближайшее время произойдет сдвиг в пользу импортозамещающих технологий, учитывая нестабильность доступа к зарубежным облачным решениям. НОТ ставит перед собой задачу закрепить доверие существующих корпоративных клиентов, среди которых «Росатом», ВТБ и РЖД, и привлечь новых.