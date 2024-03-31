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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
На платформе Discord появится реклама: пользователи не оценили подобный шаг со стороны разработчиков
Изначально этот сервис позиционировал себя несколько иначе.

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По последней информации, популярная платформа для сообществ Discord готовится к запуску рекламных продуктов под названием «Спонсированные квесты». Нововведение, обещающее увеличить доходы компании за счёт платных акций от видеоигровых разработчиков, станет доступным пользователям на следующей неделе.

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По заявлениям Питера Селлиса, старшего вице-президента по продуктам Discord, разработанный механизм рекламной деятельности будет внедрён с учётом игровой активности, возраста и геолокации аудитории. Показ объявлений предусмотрен в левом нижнем углу экрана — такое расположение, как предполагается, будет способствовать максимально точечной таргетировке. На данной площадке пользователям, желающим получить какие-либо бонусы или игровые награды, предстоит пройти через квесты, созданные рекламодателями.

Информация, раскрытая The Wall Street Journal, указывает на заинтересованность Discord в расширении штата: планируется найм более десятка специалистов для работы в сфере рекламных продаж. Но команда поддержки предусмотрела возможность отключения рекламных блоков в настройках.

Этот шаг был воспринят сообществом с тревогой и вызвал опасения за сохранность данных в условиях негативного восприятия интернет-рекламы. Неудивительно, что компания, изначально заявлявшая о своём стремлении обходиться без рекламных механизмов, сейчас находится в поиске баланса между финансовой выгодой и преданностью своей аудитории. Более того, Discord нарушает первоначальное обещание о безрекламной сети.

Журналисты напоминают, что с момента своего основания Discord прошёл путь от специализированной геймерской сети до объёмного ресурса с более чем 200 миллионами активных пользователей. Его стремление к расширению финансовых границ вылилось в переговоры о продаже компании и привлечении весомых инвестиций.

Последние изменения свидетельствуют о значительном повороте в стратегии Discord, который, начав свой путь как нишевый сервис для геймеров, теперь обращается к рекламным доходам, чтобы поддерживать и продолжать свое развитие.

Интеграция рекламы в платформу является шагом, обусловленным стремлением к росту и притягиванием инвестиций, но перед Discord стоит непростая задача — удержать доверие и лояльность своих пользователей, объединяющихся в самые разнообразные сетевые сообщества.

#discord
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