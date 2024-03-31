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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Почтовому сервису Gmail исполняется 20 лет
Зарубежные журналисты называют его полноценным «онлайн-паспортом».

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20 лет прошло с момента, когда Google запустил свой почтовый сервис Gmail. Он появился на свет 1 апреля 2004 года, Gmail отпразднует своё 20-летие уже через несколько минут. «Почтовик» от Google в корне изменил подобные сервисы, став чем-то большим, чем просто почтовый ящик.

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Формирование Gmail начиналось с жалоб одного из пользователей Google на недостатки существующих почтовых систем. Описывая проблемы тех пор, Ларри Пейдж, один из основателей Google, вспоминал: «Пользователь ворчала из-за того, что тратит всё свое время на хранение сообщений или попытки их найти. Когда она этого не делает, жаловалась, что ей приходится как сумасшедшей удалять электронную почту, чтобы не выйти за рамки обязательного ограничения в четыре мегабайта. Поэтому она спросила: “Неужели вы не можете это исправить?”»

На рынке почтовых сервисов Gmail с самого начала привлёк внимание рядом отличительных особенностей. Здесь нужно внести немного контекста: 20 лет назад объём свободного пространства в 1 Гбайт был чем-то немыслимым, тогда как многие конкуренты предоставляли пользователям всего 15 Мбайт. Gmail привлёк внимание бесплатным доступом к такому объему памяти, продвинутой системой поиска и удобством использования.

В Gmail разработчики заложили целый набор функций, в том числе мобильную интеграцию, избранные письма, возможность отписаться от рассылок. Со временем Gmail значительно этот набор расширил, но сегодня многие воспринимают его как некую «застойную структуру», недостаточно современную по сравнению с быстрым развитием мессенджеров уровня Telegram.

Сегодня на платформе зарегистрировано более 1,5 миллиардов аккаунтов. Отдельные журналисты называют назвать почту Gmail онлайн-паспортом, связывающим все учётные записи и регистрации пользователя.

#google #программное обеспечение #gmail #почта #сервисы
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