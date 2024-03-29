Adobe не может всем подходить, это нормально.

Canva, популярная австралийская платформа для работы с графикой, обнародовала информацию о приобретении британской компании Serif, которая разрабатывает программное обеспечение Affinity для профессионалов в области фотографии, иллюстраций, графического дизайна и вёрстки страниц. Сделка, по данным агентства Bloomberg, обошлась в «несколько сотен миллионов» британских фунтов.

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В рамках сделки к команде Canva присоединятся 90 сотрудников Serif из Ноттингема. Новым владельцам перейдут права на продукты Affinity Designer, Affinity Photo и Affinity Publisher, которые считаются альтернативой программам Adobe Illustrator, Photoshop и InDesign. Продукция Affinity пользуется спросом у пользователей благодаря высокой производительности и кроссплатформенной совместимости с различными операционными системами, что сделало её инструментом выбора для более чем 3 миллионов пользователей по всему миру.

Кэмерон Адамс, соучредитель Canva, уточнил, что приложения Affinity не будут полностью ассимилированы в Canva. Вместо этого ожидаются «некоторые небольшие интеграции» в будущем. Пользовательская база Canva насчитывает более 175 миллионов человек по всему миру, которым предлагаются простые в использовании инструменты, ориентированные на тех, кто не имеет специальных навыков в дизайне.

Эксперты считают, что с приобретением Affinity платформа Canva укрепляет свои позиции для конкуренции с Adobe, поскольку теперь она может предложить более широкий спектр продуктов для профессионального и непрофессионального использования. Это продолжение плана по расширению пакета предложений после открытия европейской штаб-квартиры в Лондоне в 2023 году и покупки нескольких европейских стартапов, включая Kaleido.ai, а также известных провайдеров бесплатных изображений Pexels и Pixabay.

Тем не менее, несмотря на активные действия Canva, Adobe удерживает свои лидирующие позиции на рынке, даже после падения акций более чем на 15% в текущем году.