ИИ в массы, всё по плану.

В рамках конференции Adobe Summit 2024 компания Adobe анонсировала новую ИИ-платформу под названием GenStudio, целью которой является ускорение процесса создания и продвижения рекламных материалов. Главная идея этого сервиса — собрать всё необходимое для работы с рекламой в одном месте. Платформа предложит бренд-кит, референсы, источники для вдохновения, генеративные нейросети для создания изображений и текста.

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Кроме этого, в сервис встроено множество аналитических инструментов, которые позволяют отслеживать показатели кампаний и их прибыльность. Они обозначают, какие материалы оказались наиболее успешными, и предлагают новые идеи, основанные на результатах. Благодаря этому, пользователи смогут отредактировать и заново запустить рекламные кампании.

Однако стоит отметить, что GenStudio в настоящее время проходит этап альфа-тестирования. Общедоступный релиз планирован на конец 2024 года. Стоимость пользования сервисом будет зависеть от размеров компании. Более подробная информация будет объявлена позднее.

Вместе с GenStudio, Adobe также продемонстрировала чат-бот Adobe Experience и обновлённую модель генеративного ИИ Adobe Firefly. Так, ИИ-помощник Adobe Experience может отвечать на вопросы пользователе по техническим аспектам работы приложений, автоматизировать некоторые задачи, собирать данные о производительности и группировать аудиторию. С другой стороны, платформа Adobe Firefly предоставляет различные инструменты и API на основе ИИ, которые можно использовать для выполнения общих задач, таких как масштабирование изображений и работа с фоном.

Компания также объявила о своем сотрудничестве с Microsoft для интеграции Experience Cloud с Copilot для Microsoft 365, что стало ей возможным благодаря набору инструментов и API. Сроки запуска данной интегрированной платформы пока не были озвучены.