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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
В браузере Microsoft Edge появилась возможность ограничивать объём потребляемой памяти
Иногда это действительно бывает актуально.

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В браузере Microsoft Edge появится новый инструмент, который позволит пользователям ограничивать объём потребляемой оперативной памяти, что станет значимым обновлением для повышения эффективности использования системных ресурсов.Как стало известно, функция ограничения ОЗУ была обнаружена в тестовой версии Edge Canary.

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Разработчики из Microsoft внедряют систему управления памятью, которая даёт возможность контролировать расходуемую браузером оперативную память с помощью специального ползунка. Данный инструмент позволит не только задать предельный предел потребления памяти, но и отслеживать текущее потребление и установленные лимиты через меню «Основные сведения о браузере».

Эта опция будет особенно актуальна в ситуациях, когда необходимо сохранить ресурсы для работы приложений требующих значительных мощностей системы или при запуске игр. Браузер сможет автоматически определять эти сценарии, в том числе и пользовательское взаимодействие с играми. Ограничение памяти окажется полезным и для обладателей устройств с менее мощной аппаратной начинкой, включая бюджетные компьютеры с ограниченным объёмом оперативной памяти.

Необходимо отметить, что Microsoft предупреждает о возможном негативном воздействии функции на производительность браузера. Однако возможность перераспределения ресурсов может оказаться приоритетной для пользователей в определённых условиях.

Изменения в системе управления памятью браузера можно будет опробовать, обновив Edge до последней версии Canary через программу Edge Insider. Функция доступна пока что ограниченному числу тестировщиков в рамках тестирования новых возможностей. Выпуск дополнительных обновлений также коснётся улучшения работы с игровым контентом, включая предоставление советов, руководств и другой релевантной информации пользователю при переключении на Edge из игр.

#microsoft #edge #браузер
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