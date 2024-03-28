Скоро этот апдейт сделают обязательным.

Компания Microsoft выпустила крупный апдейт Moment 5 для операционной системы Windows 11. Опциональное обновление, имеющее обозначение KB5035942, теперь доступно для всех пользователей через Центр обновлений Windows. В апреле текущего года переход на данную версию станет обязательным в рамках программы Patch Tuesday.

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Moment 5 для Windows 11 вносит ряд нововведений, среди которых следует отметить расширение возможностей ИИ-помощника Copilot (новые навыки и плагины). Пользователи получили возможность управления улучшенными функциями привязки окон Snap Layouts, что обеспечивает более продуктивное использование рабочего пространства. Также стали доступны новые виджеты для экрана блокировки: к «Погоде» добавились «Спорт», «Пробки» и «Финансы».

Microsoft дополнительно сделала упор на улучшение доступности и взаимодействия, обеспечив «Голосовой доступ» поддержкой новых языков и добавив возможность работы на нескольких мониторах. Усовершенствования коснулись и коммуникационных возможностей: в инструмент Windows Share теперь интегрирован Microsoft Teams, а Nearby Share порадует повышенной скоростью передачи данных.

Добавление умного «ластика» в «Фото», улучшенный видеоредактор Clipchamp и более тесная интеграция с Android-устройствами, которые теперь могут использоваться как веб-камеры, также стали частью обновления. Обновление Moment 5 уже доступно пользователям Windows 11 версий 22H2 и 23H2, изменяя версию сборки ОС до 22621.3374 и 23621.3374 соответственно.

Производитель также сообщил о дежурных исправлениях, направленных на повышение стабильности ОС. Нововведения обещают сделать взаимодействие с операционной системой более продуктивным и удобным.