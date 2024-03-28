Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Windows 11 получила обновление Moment 5 с «прокачанным» ИИ-помощником Copilot и улучшениями для пользователей Android-смартфонов
Скоро этот апдейт сделают обязательным.

реклама

Компания Microsoft выпустила крупный апдейт Moment 5 для операционной системы Windows 11. Опциональное обновление, имеющее обозначение KB5035942, теперь доступно для всех пользователей через Центр обновлений Windows. В апреле текущего года переход на данную версию станет обязательным в рамках программы Patch Tuesday.

реклама

Moment 5 для Windows 11 вносит ряд нововведений, среди которых следует отметить расширение возможностей ИИ-помощника Copilot (новые навыки и плагины). Пользователи получили возможность управления улучшенными функциями привязки окон Snap Layouts, что обеспечивает более продуктивное использование рабочего пространства. Также стали доступны новые виджеты для экрана блокировки: к «Погоде» добавились «Спорт», «Пробки» и «Финансы».

Microsoft дополнительно сделала упор на улучшение доступности и взаимодействия, обеспечив «Голосовой доступ» поддержкой новых языков и добавив возможность работы на нескольких мониторах. Усовершенствования коснулись и коммуникационных возможностей: в инструмент Windows Share теперь интегрирован Microsoft Teams, а Nearby Share порадует повышенной скоростью передачи данных.

Добавление умного «ластика» в «Фото», улучшенный видеоредактор Clipchamp и более тесная интеграция с Android-устройствами, которые теперь могут использоваться как веб-камеры, также стали частью обновления. Обновление Moment 5 уже доступно пользователям Windows 11 версий 22H2 и 23H2, изменяя версию сборки ОС до 22621.3374 и 23621.3374 соответственно.

Производитель также сообщил о дежурных исправлениях, направленных на повышение стабильности ОС. Нововведения обещают сделать взаимодействие с операционной системой более продуктивным и удобным.

#microsoft #windows 11 #операционные системы
+
Написать комментарий (0)
Google представила Android 15 Developer Preview 2: расширенная спутниковая связь, возможность архивирования приложений и шаг навстречу пользователям «раскладушек»
Microsoft анонсировала планшет-трансформер Surface Pro 10 и ноутбук Surface Laptop 6 для бизнеса
СМИ: у Xbox большие проблемы, издатели и крупные разработчики теряют интерес к платформе
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Можно ли заряжать обычные одноразовые батарейки
13
О Xbox series V - портативной консоли от Microsoft
14
Собрал ультимативный ПК для сына друга всего за 80 тысяч рублей
80
Разбираемся, какую материнскую плату выбрать для игрового ПК в 2024 году — AM4, AM5 или LGA 1700
32
Собираем мощный и надежный игровой ПК для практичного геймера, который умеет считать деньги
26
Horizon Forbidden West - дважды на те же грабли (субъективный обзор игры)
18
Выход из позиционного тупика СВО - иракский сценарий в прорыве глубокой обороны ВСУ ч.2
5
10 процессоров AMD для любого кошелька, которые идеально подходят для игровой сборки весной 2024г
28
10 процессоров Intel для сборки бюджетного ПК и ультимативной игровой системы за 500 000 рублей
7
Выход из позиционного тупика СВО - иракский сценарий в прорыве глубокой обороны ВСУ ч.1
18

Сейчас обсуждают

Тилька Шмидт
09:07
Че злой такой))))))))))
10 процессоров AMD для любого кошелька, которые идеально подходят для игровой сборки весной 2024г
McZloy
09:01
Ты статью чем читал? Написано же, где их делают
Более 50% процессоров Baikal выходят бракованными
DIP48
09:01
Классика жанра: — Русские, смотрите — а мы офуеваем! — Хм? — Русские, смотрите — мы вообще в край офуели! — Ага? — Разбомбить в ноль Донбасс! Всех крысчан выгнать в их любимую Рашку! Белгород, Курск, ...
Начальник ГУР Украины Кирилл Буданов считает Telegram угрозой национальной безопасности
DIP48
09:00
Без электричества никакой телеграмм не будет угрозой национальной безопасности. Нужно срочно отключить электричество.
Начальник ГУР Украины Кирилл Буданов считает Telegram угрозой национальной безопасности
DIP48
08:55
Классика же. — Русские, смотрите — а мы офуеваем! — Хм? — Русские, смотрите — мы вообще в край офуели! — Ага? — Разбомбить в ноль Донбасс! Всех крысчан выгнать в их любимую Рашку! Белгород, Курск, Кра...
Россия начала деконструкцию украинской газотранспортной системы
DIP48
08:54
10 лет хохлы этим занимались на Донбассе. А тут разнылись, когда им ответили их же монетой
Россия начала деконструкцию украинской газотранспортной системы
DIP48
08:54
Хохлы, что заныли то? Уже десять лет с москалями воюете, должны были привыкнуть.
Россия начала деконструкцию украинской газотранспортной системы
DIP48
08:53
Тот случай, когда сначала сладко мриешь о гиляkаx и ножаx для русских, потом идешь трошки мockалей резать. Но вдруг что то идет не так.))) Караул, кляты моckали ! ФОшЫсты !))) За ЩО ?!)))
Россия начала деконструкцию украинской газотранспортной системы
DIP48
08:53
Декоммунизация на марше. Всё как хотели свидомые, как мрияли. Только есть нюанс.
Россия начала деконструкцию украинской газотранспортной системы
DIP48
08:51
Наивные китайцы. Так до сих пор не поняли сущность Запада.
Китайские чиновники всё ещё надеются, что Нидерланды возобновят нормальные поставки литографического оборудования
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем