Теперь он обеспечивается при наличии подписки Premium среднего уровня.

«Владелец заводов, газет, пароходов» Илон Маск (Elon Musk) то и дело пытается добиться симбиоза разных направлений своего бизнеса, и в начале декабря он открыл доступ к чат-боту Grok принадлежащего ему стартапа xAI пользователям социальной сети X, оформившим подписку Premium+, которая подразумевает либо ежемесячные взносы в размере $16, либо годовую оплату в сумме $168. Как сообщает Reuters, на этой неделе Маск заявил о готовности открыть доступ к чат-боту Grok пользователям X, которые выбрали более доступный тарифный план Premium.

реклама

Источник изображения: Charles Deluvio

Последний подразумевает ежемесячную оплату в размере $8 или годовую $84, вынуждает смотреть больше рекламы и лишает подписчика ещё нескольких привилегий по сравнению с Premium+, но двукратная экономия при появлении возможности взаимодействовать с чат-ботом Grok, который использует искусственный интеллект, наверняка порадует действующих подписчиков уровня Premium. О подробностях предоставления такого доступа Илон Маск в своём заявлении ничего не сообщил.