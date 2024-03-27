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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Соцсеть X Илона Маска снизила плату за доступ к чат-боту Grok
Теперь он обеспечивается при наличии подписки Premium среднего уровня.

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«Владелец заводов, газет, пароходов» Илон Маск (Elon Musk) то и дело пытается добиться симбиоза разных направлений своего бизнеса, и в начале декабря он открыл доступ к чат-боту Grok принадлежащего ему стартапа xAI пользователям социальной сети X, оформившим подписку Premium+, которая подразумевает либо ежемесячные взносы в размере $16, либо годовую оплату в сумме $168. Как сообщает Reuters, на этой неделе Маск заявил о готовности открыть доступ к чат-боту Grok пользователям X, которые выбрали более доступный тарифный план Premium.

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Источник изображения: Charles Deluvio

Последний подразумевает ежемесячную оплату в размере $8 или годовую $84, вынуждает смотреть больше рекламы и лишает подписчика ещё нескольких привилегий по сравнению с Premium+, но двукратная экономия при появлении возможности взаимодействовать с чат-ботом Grok, который использует искусственный интеллект, наверняка порадует действующих подписчиков уровня Premium. О подробностях предоставления такого доступа Илон Маск в своём заявлении ничего не сообщил.

#искусственный интеллект #илон маск #twitter #чат-бот #подписка #grok
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