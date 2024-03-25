Деньги дадут вывести, и на том спасибо.

Платформа CommEX, появившаяся на российском рынке после ухода крупнейшей мировой криптобиржи Binance и заявившая о покупке её российского бизнеса в сентябре прошлого года, анонсировала своё закрытие. Информация об окончании деятельности компании была распространена в официальных источниках биржи и подтверждена представителями CommEX в эксклюзивном комментарии для «РБК-Крипто».

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CommEX начнёт ограничивать свои операции с 25 марта текущего года и полностью прекратит существование к 10 маю 2024. Решение о закрытии криптобиржи последовало после «тщательного анализа текущей ситуации и пересмотра стратегических планов».

Ряд критических изменений в работе биржи начнётся с прекращения регистрации новых пользователей, приёма активов с Binance и депозитов в фиатных и криптовалютах с понедельника, 25 марта. Окончание торгов на фьючерсном рынке запланировано на 28 марта. CommEX оставит пользователям возможность закрытия открытых позиций на фьючерсном рынке до указанной даты.

Сервисы P2P-маркетплейса также подвергнутся ограничениям: с 2 апреля биржа прекратит размещение новых объявлений, а с 5 апреля закроет все активные P2P-ордера. А с 18 апреля будут закрыты все торговые пары на фьючерсах. С 23 апреля CommEX отменит все открытые ордера на спотовом рынке и деактивирует функцию конвертации валют.

Пользователи будут лишены доступа к контенту официального сайта после его закрытия 10 мая. С этой даты аккаунты с оставшимися активами обложат ежегодной комиссией в 1% от объёма.

CommEX настоятельно рекомендует клиентам приложить все усилия для своевременного закрытия позиций и вывода средств, подчёркивая важность соблюдения мер безопасности. Биржа предупреждает о мошеннических попытках запросов вывода средств по телефону или электронной почте и призывает клиентов оставаться бдительными. Все активы, не выведенные в указанный срок, будут переведены в стейблкоины USDT.