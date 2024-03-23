Вот уж неожиданно.

Хорошо известная всем программа «Блокнот», входящая в стандартный пакет приложений для операционных систем компании Microsoft и традиционно используемая для простого редактирования текстов, получила набор дополнительных функций для Windows 11.

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Редмондцы добавили функцию проверки орфографии, а также возможность автоматической замены ошибочно введённых слов. Опробовать нововведения пока можно в рамках программы Windows Insider: для использования обновлённой версии «Блокнота» с индексом 11.2402.18.0 пользователям необходимо скачать обновление через Microsoft Store.

Проверка орфографии в «Блокноте» имитирует паттерны взаимодействия с пользователем, знакомые ещё по Microsoft Word и браузеру Microsoft Edge. То есть, слова с ошибками подчёркиваются красным, а пользователь имеет возможность внести исправления, используя контекстное меню по клику правой кнопки мыши. В выпадающем списке предлагаются варианты правильного написания.

Функция проверки орфографии обеспечивает поддержку многоязычного текста и будет активирована по умолчанию, её не нужно включать в настройках программы. Помимо этого, в «Блокнот» была добавлена автозамена, которая позволяет исправлять опечатки в процессе набора текста.

В последние годы Microsoft планомерно расширяет возможности своего базового текстового редактора. Помимо проверочных функций, приложение обзавелось функцией подсчёта символов, тёмным режимом, поддержкой вкладок и интеграцией с искусственным интеллектом Copilot. Совокупность этих обновлений существенно трансформирует «Блокнот» из простого текстового редактора в инструмент, более соответствующий текущим требованиям к ПО (пусть и базовому) для работы с текстами.