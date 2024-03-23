SAP стремительно теряет долю рынка.

В российской корпоративной среде наметился тренд на смену зарубежных ERP-систем на отечественные программные продукты, об этом свидетельствуют данные исследования от IBS. Почти треть крупных отечественных компаний уже отказались от применения решений SAP, выбрав импортонезависимые аналоги, при этом существенная доля бизнеса находится в процессе трансформации своих систем, и ожидается, что ещё 33% перейдут на российские ERP в следующие два года.

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После объявления SAP о выводе своих операций с российского рынка в предыдущем году и окончательного прекращения доступа к облачным сервисам в марте 2024-го, произошло ускорение перехода компаний на альтернативные системы. В результате к концу 2023 года местные программные решения SAP уже приняли 15-20% российских компаний.

IBS отмечает, что несмотря на текущие изменения, SAP по-прежнему владеет более чем двумя третями рынка ERP-систем в России. Однако, конкуренция усиливается со стороны 1С, которая занимает около 30% рынка, и «Галактики», удерживающей около 2%. Большая часть компаний, перешедших на платформу 1С, делегирует вопросы обслуживания франшизам или IT-сервисам, в то время как остальные предпочитают развивать собственные отделы поддержки.

Интерес к выносу поддержки ERP-систем за пределы компании растёт: по данным исследования IBS, большинство пользователей решений от 1С считают аутсорсинг более экономичным решением, хотя часть заказчиков всё же изберет внутренние ресурсы из-за уникальности своего бизнеса. Из критериев выбора подрядчика для выполнения таких услуг наибольшее значение имеют опыт работы с системами и доступные цены на услуги, а также квалификация специалистов в команде исполнителя.

«Уровень спроса на поддержку решений отечественного производства значительно возрос, что выражается в росте интереса к аутсорсингу по «1С» на 63% в течение 2023 года. Это подтверждается результатами нашего анализа», - подчеркивает руководитель дирекции продаж IBS.