Она даже письмо разослала всем.

Autodesk, известный американский разработчик программного обеспечения для проектирования, ввёл ограничения на использование своих продуктов для российских пользователей с 20 марта. Действия американской корпорации являются отголоском последнего, двенадцатого по счёту, пакета международных санкций Евросоюза, целью которых является усиление давления на Российскую Федерацию.

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Компания Autodesk, подтверждая свои намерения формализовать свою позицию в официальном письме, направленном российским дистрибьюторам, указала на жёсткое условие: российским клиентам запрещается предоставлять доступ к продуктам и услугам Autodesk своим дочерним предприятиям или третьим лицам, зарегистрированным или функционирующим на территории РФ.

Autodesk является разработчиком ряда популярных программ автоматизированного проектирования (САПР), включая такие известные продукты, как AutoCAD, 3ds Max и семейство Revit, широко используемые профессионалами в сферах строительства, машиностроения и дизайна.

Отмечается, что вопреки ожиданиям, экспертное сообщество не видит особых проблем в связи с новым курсом Autodesk. Фактическая приостановка направления бизнеса компании в России произошла ещё в марте прошлого года, в результате чего запрос на лицензионные продукты Autodesk значительно сократился и многие предприятия уже перешли на использование альтернативных отечественных программных решений.

Также следует упомянуть о том, что автономность российского сегмента IT-рынка была укреплена прежними решениями о прекращении работы в стране таких продуктов, как антивирус Avast и утилита CCleaner. В текущей ситуации наблюдается появление различных способов и механизмов для восстановления работоспособности и доступности подобных программных решений на территории России.