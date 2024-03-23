Во многом локализация нужна из-за требования властей КНР.

Судя по стремлению Apple договориться с конкурентами об использовании их систем искусственного интеллекта в своих устройствах, компания готова смириться с некоторыми репутационными издержками, но не отставать от общей тенденции. По информации The Wall Street Journal, Apple начала предварительные переговоры с китайской Baidu о возможности использования технологий искусственного интеллекта последней в своих iPhone, продаваемых на китайском рынке. Напомним, что подобную договорённость Apple хочет достичь и с Google, но уже применительно к рынку западных стран. Ещё одним претендентом на сотрудничество с Apple в этой сфере остаётся OpenAI.

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Источник изображения: Getty Images

Дело в том, что все используемые на территории Китая большие языковые модели должны быть одобрены правительственными органами, и пока среди удачно прошедших эту процедуру с августа прошлого года более чем 40 моделей нет зарубежных. По этой причине Apple вынуждена искать себе партнёра среди местных разработчиков. Samsung в своих смартфонах, реализуемых в Китае, опирается как раз на модель Baidu Ernie для работы с функциями генеративного искусственного интеллекта. Локализованная система искусственного интеллекта также будет лучше учитывать местные культурные, языковые и социологические особенности.