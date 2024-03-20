Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Microsoft выпустит пакет программ Office 2024, который позволит работать без подключения к интернету
Это вам не Microsoft 365.

реклама

Компания Microsoft собирается выпустить в этом году новую версию своего офисного пакета приложений Office, который не будет требовать подписки и сможет работать без подключения к интернету. Пакет получил ожидаемое название Office 2024, его предварительная версия выйдет уже в следующем месяце, а стабильная должна появиться позднее в текущем году.

реклама

Пакет Office 2024 в итерации LTSC можно будет приобрести в рамках единовременного платежа, что для современной Microsoft является не совсем уже типичной моделью распространения. Купертинцы давно делают ставку на подписочную модель, как в случае с Microsoft 365. Но версия LTSC до сих пор остаётся востребованной и направленной в первую очередь на корпоративных клиентов, у которых не всегда есть возможность обеспечивать беспрерывный доступ к сети интернет, необходимый для работы Microsoft 365.

Компания Microsoft пока не раскрыла все детали обновлений Office 2024, но уже известно, что пользователи Excel получат массу нововведений, в том числе дополнительные виды диаграмм. В Outlook появятся усовершенствованные функции для поиска и координации встреч. Следует заметить, что в новой версии пакета исключено приложение Publisher, поскольку компания планирует прекратить его поддержку к 2026 году. Несмотря на акцент на внедрении нейросетей в свои продукты, Microsoft не включила ИИ-опции в Word, Excel и PowerPoint в составе Office 2024.

Программа будет поддерживать как 32-, так и 64-битные ОС, а использовать её смогут владельцы Windows 11, Windows 10 и пользователи macOS. Как и в случае с предыдущими версиями, Office 2024 в редакции LTSC будет обновляться на протяжении пяти лет, за которыми последует продлённая поддержка, включающая выпуск патчей безопасности. Рекомендуемая розничная цена Office LTSC 2024 стартует от $149, но Microsoft часто предоставляет скидки на свои продукты. Например, сейчас Office Professional Plus 2019 можно приобрести за $39, а Office 2021 — за $45.

+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

11 переоцененных, но все еще популярных видеокарт, которые не стоит покупать весной 2024 года
52
Tengyun: Китай создает гигантский рельсотрон для запуска гиперзвуковых орбитальных ракетопланов
+
Requital, Enclave - вспоминаем старые, но хорошие игры
3
2 весенние подборки «видеокарта-процессор» для геймеров с мониторами 1080р и 2К за разумные деньги
105
Сравниваю цены в популярных магазинах компьютерной техники в 2024 году
18
Почему в СССР цену печатали и выбивали прямо на товарах
145
Почему для сборки ПК под монитор 4К не стоит покупать видеокарту GeForce RTX 4090 за 240 000 рублей
23
Танцы с бубном, или почему Linux репозитории несостоятельны в Desktop сегменте
53
Суперкулер-самозванец - тест и обзор ID-Cooling FROZN A720
40
Intel Core 2 Quad Q8300 2.5GHz против AMD Phenom II 925 2.8GHz - битва титанов прошлого
52

Сейчас обсуждают

Windmark
17:01
Моей x570 5 лет почти и работает как часики. Чмоня , АМД как и интел не выпускает материнские платы ., это так для развития тебе
Экономим по максимуму — как в 2024 году собрать игровой компьютер всего за одну среднюю зарплату
Жасулан Турлыбеков
16:58
4к маоник + 4070ti asus strix все игры идут на 70-90 ФПС на максималках стабильно
Почему для сборки ПК под монитор 4К не стоит покупать видеокарту GeForce RTX 4090 за 240 000 рублей
От LoL до KeK один шаг
16:54
Пошел нах вместе со своим шишей.
Intel Core 2 Quad Q8300 2.5GHz против AMD Phenom II 925 2.8GHz - битва титанов прошлого
Apsheronsky tchai
16:53
Думаешь педофил?
Экономим по максимуму — как в 2024 году собрать игровой компьютер всего за одну среднюю зарплату
Артём Николаев
16:53
гитхаб это не про огромные вложения, а про мировое признание (причём не из под палки, а в честной конкуренции) и полировку в течение полутора десятков лет. Иначе это как про победить бедность, поднять...
Идею создания российского аналога GitHub отложили на неопределённый срок
Apsheronsky tchai
16:53
Зачем нормальному человеку 2 (две, Карл!) платы на b450? Это тебе знак свыше, чтобы амудейское говно не покупал. А асрок норм, работает материнка на z690 и всё норм.
Экономим по максимуму — как в 2024 году собрать игровой компьютер всего за одну среднюю зарплату
Mallory
16:48
Возможно человек впервые увидел линукс, допускаю что уйдет неделя от "впервые увидел линукс" до "подключайся по ftp://.....", но это именно что неделя на изучение нового инструмента, а не "в линуксе в...
Танцы с бубном, или почему Linux репозитории несостоятельны в Desktop сегменте
Вадим Кудрявцев
16:42
пшел нахер,ослоеб
Экономим по максимуму — как в 2024 году собрать игровой компьютер всего за одну среднюю зарплату
Eaeц
16:41
Оружие ладно - это железо, как-нибудь наклепают, а хохлов кто производить будет, будут строить фабрики по производству хохлов? Помнится у Гитлера такие фабрики были.
The Washington Post: Киеву будет проблематично производить оружие в необходимом количестве
Вадим Кудрявцев
16:41
мастурбек,иди займись своим любимым делом,сношай ослов ,ты достал всех шешан клешнепалый.чмырь обоссаный
Экономим по максимуму — как в 2024 году собрать игровой компьютер всего за одну среднюю зарплату
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем