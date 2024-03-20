Это вам не Microsoft 365.

Компания Microsoft собирается выпустить в этом году новую версию своего офисного пакета приложений Office, который не будет требовать подписки и сможет работать без подключения к интернету. Пакет получил ожидаемое название Office 2024, его предварительная версия выйдет уже в следующем месяце, а стабильная должна появиться позднее в текущем году.

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Пакет Office 2024 в итерации LTSC можно будет приобрести в рамках единовременного платежа, что для современной Microsoft является не совсем уже типичной моделью распространения. Купертинцы давно делают ставку на подписочную модель, как в случае с Microsoft 365. Но версия LTSC до сих пор остаётся востребованной и направленной в первую очередь на корпоративных клиентов, у которых не всегда есть возможность обеспечивать беспрерывный доступ к сети интернет, необходимый для работы Microsoft 365.

Компания Microsoft пока не раскрыла все детали обновлений Office 2024, но уже известно, что пользователи Excel получат массу нововведений, в том числе дополнительные виды диаграмм. В Outlook появятся усовершенствованные функции для поиска и координации встреч. Следует заметить, что в новой версии пакета исключено приложение Publisher, поскольку компания планирует прекратить его поддержку к 2026 году. Несмотря на акцент на внедрении нейросетей в свои продукты, Microsoft не включила ИИ-опции в Word, Excel и PowerPoint в составе Office 2024.

Программа будет поддерживать как 32-, так и 64-битные ОС, а использовать её смогут владельцы Windows 11, Windows 10 и пользователи macOS. Как и в случае с предыдущими версиями, Office 2024 в редакции LTSC будет обновляться на протяжении пяти лет, за которыми последует продлённая поддержка, включающая выпуск патчей безопасности. Рекомендуемая розничная цена Office LTSC 2024 стартует от $149, но Microsoft часто предоставляет скидки на свои продукты. Например, сейчас Office Professional Plus 2019 можно приобрести за $39, а Office 2021 — за $45.