Отложено финансирование, а ведь изначально запуск планировали на апрель 2024-го.

Кажется, эксперимент с созданием российского аналога GitHub в ближайшем будущем точно не будет осуществлён. Идею создания подобного сервиса отложили на неопределённый срок, хотя раньше речь шла о запуске уже в апреле 2024-го. Напомним, в декабре 2022-го Минцифры предлагало потратить на создание проекта 1,2 миллиарда рублей из фонда «Росинфокоминвест», которые хранились на его счетах с 2007 года, но средства так и не были перечислены.

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Напомним, впервые предложение о создании российского аналога GitHub было озвучено главой правительства РФ Михаилом Мишустиным в сентябре 2021 года. В октябре 2022 года было опубликовано постановление правительства, согласно которому создание отечественной платформы должно было идти в период с ноября 2022 года по конец апреля 2024-го. По задумке, единый репозиторий помог бы накопить кодовую базу внутри страны, обеспечив России цифровой суверенитет.

Уже в декабре 2022-го Минцифры предложило направить средства на создание российского GitHub из фонда «Росинфокоминвеста», который был создан в 2007 году. Напомним, при открытии он получил 1,5 миллиарда, но до 2019 года потратил только 75 миллионов рублей. Средства предполагалось выделить в АНО «Открытый код», учреждённую VK, «Ростелекомом», университетом «Иннополис», группой T1 и другими структурами.

В АНО «Открытый код» отметили, что в проектах с открытым исходным кодом участвуют около 1 млн российских разработчиков, а на GitHub в 2023 году численность русскоязычного сообщества составляла 2,5 млн пользователей. Вклад российских разработчиков в проекты с открытым кодом в мировом масштабе составляет 7 % при численности 3 % от всей аудитории.

В случае создания российского аналога репозитория расходы на его работу с учётом аренды и обеспечения отказоустойчивости за три года составили бы около 300–500 миллионов рублей.