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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Apple рассчитывает внедрить ИИ-систему Google в свои смартфоны
По лицензии, потеряв отчасти при этом свою репутацию.

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По информации Bloomberg, компании Apple и Google сейчас ведут активные переговоры о возможности лицензирования системы искусственного интеллекта Google Gemini для использования устройствами Apple. Последней это удобно тем, что позволяет в сжатые сроки ликвидировать отставание от прочих участников рынка в сфере разработки систем искусственного интеллекта. Второй сделка выгодна тем, что в мире сейчас эксплуатируется более 2 млрд устройств Apple, и фирменная платформа Google Gemini сможет прописаться на существенной части из них.

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Источник изображения: Computerworld

Google не единственный партнёр, на сотрудничество с которым рассчитывает Apple. Ранее компания вела переговоры со стартапом OpenAI, создавшим популярный чат-бот ChatGPT. Собственные разработки в сфере функций искусственного интеллекта, как поясняет источник, Apple не прекратит, но они в значительной степени привязываются к фирменному аппаратному обеспечению, а платформа Google Gemini позволяет работать в облаке. Уже много лет Google платит Apple деньги, чтобы та делала поисковый движок Google средством поиска по умолчанию в браузере Safari, поэтому нельзя утверждать, что эти компании являются лишь непримиримыми соперниками.

#apple #iphone #gemini
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