Потому что это давно надо было сделать.

Важность социальных сетей в современном мире переоценить невозможно: именно через них происходит общение людей, именно они становятся распространителями новостей, и именно они, что вполне естественно, становятся и распространителями противоправного контента. В прицел Роскомнадзора попадают интернет-ресурсы, работающие в России, на которых пользователи самостоятельно создают контент посредством личных страничек, и посещаемость которых превышает полмиллиона российских посетителей в сутки. И вот, несколько часов назад в реестр социальных сетей был включён сервис Discord. Вместе с ним в реестр попала также площадка Yappy, о которой вы, вероятно, как и мы, впервые услышали именно из заметки Роскомнадзора.

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Таким образом, отныне Discord будет обязан следовать требованиям российского законодательства, в частности, осуществлять самоконтроль, выявлять и блокировать запрещённый контент, а также создать форму обратной связи для жалоб пользователей и оперативно взаимодействовать с Роскомнадзором.

На сегодняшний день в реестре социальных сетей Роскомнадзора числятся 15 ресурсов: YouTube, Telegram, VK, «Одноклассники», TikTok, Likee, Rutube, «Пикабу», LiveJournal, Pinterest, «Дзен», Yappy, X (Twitter), и вот, теперь Discord и Yappy.

Как пишет Роскомнадзор, за последние три года из социальных сетей благодаря взаимодействию с их администрациями удалось удалить свыше трёхсот тысяч запрещённых материалов. К вопросу о масштабах проблемы.