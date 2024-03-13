Доходы от рекламы нужно повышать с использованием всех доступных средств.

По информации издания Business Insider, компания Apple начала тестировать использующие искусственный интеллект алгоритмы для оптимизации размещения целевой рекламы внутри своего магазина приложений App Store. В конечном итоге, как считают эксперты, Apple использует полученный опыт и для оптимизации рекламных алгоритмов в других сферах.

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Источник изображения: Apple

По неофициальным данным, Apple недавно начала тестировать с небольшой группой рекламодателей новый алгоритм её размещения внутри App Store, позволяющий клиентам с минимальными затратами добиться более эффективного позиционирования своих предложений в рекламе. Алгоритм использует искусственный интеллект для более эффективного продвижения рекламы. Со временем, как считается, Apple распространит подобные алгоритмы не только на рекламу в поисковой системе, но и другие элементы экосистемы типа картографического сервиса, приложения для чтения книг и платформы Apple TV+.

По слухам, Apple разрабатывает для клиентов сервиса TV+ более доступный тариф, который подразумевает наличие рекламы в трансляциях. Фирменное приложение Sports для просмотра спортивной статистики может стать ещё одной сферой применения рекламных алгоритмов на основе искусственного интеллекта. Надо сказать, что конкурирующие Google и Meta подобные проекты уже развивают, поэтому вполне закономерно, что Apple не хочет оказаться среди отстающих в этой сфере. В случае успеха эксперимента с App Store компания запустит новые рекламные алгоритмы в течение ближайших месяцев, как считают источники. В июне должна выйти операционная система iOS 18, программные обновления также могут быть приурочены к дебюту iPhone следующего поколения в сентябре.