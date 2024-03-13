Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Apple собирается использовать искусственный интеллект для более эффективного размещения рекламы
Доходы от рекламы нужно повышать с использованием всех доступных средств.

реклама

По информации издания Business Insider, компания Apple начала тестировать использующие искусственный интеллект алгоритмы для оптимизации размещения целевой рекламы внутри своего магазина приложений App Store. В конечном итоге, как считают эксперты, Apple использует полученный опыт и для оптимизации рекламных алгоритмов в других сферах.

реклама

Источник изображения: Apple

По неофициальным данным, Apple недавно начала тестировать с небольшой группой рекламодателей новый алгоритм её размещения внутри App Store, позволяющий клиентам с минимальными затратами добиться более эффективного позиционирования своих предложений в рекламе. Алгоритм использует искусственный интеллект для более эффективного продвижения рекламы. Со временем, как считается, Apple распространит подобные алгоритмы не только на рекламу в поисковой системе, но и другие элементы экосистемы типа картографического сервиса, приложения для чтения книг и платформы Apple TV+.

По слухам, Apple разрабатывает для клиентов сервиса TV+ более доступный тариф, который подразумевает наличие рекламы в трансляциях. Фирменное приложение Sports для просмотра спортивной статистики может стать ещё одной сферой применения рекламных алгоритмов на основе искусственного интеллекта. Надо сказать, что конкурирующие Google и Meta подобные проекты уже развивают, поэтому вполне закономерно, что Apple не хочет оказаться среди отстающих в этой сфере. В случае успеха эксперимента с App Store компания запустит новые рекламные алгоритмы в течение ближайших месяцев, как считают источники. В июне должна выйти операционная система iOS 18, программные обновления также могут быть приурочены к дебюту iPhone следующего поколения в сентябре.

#apple #искусственный интеллект #реклама #app store
+
Написать комментарий (0)
Intel заинтересована в выпуске ускорителей вычислений для NVIDIA
Авторы литературных произведений обвинили NVIDIA в незаконном использовании их трудов при тренировке языковых моделей
Apple решила бороться со спадом продаж в Китае открытием ещё одного магазина в Шанхае
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 2
21
10 процессоров Intel и AMD, которые подходят для оптимальной игровой сборки в разрешении 2К
45
Подсчитываем, какую сумму придется отдать за мощный игровой компьютер весной 2024 года
21
5 причин, почему я не буду переходить с Google Chrome на другой браузер
37
Robin Hood - Sherwood Builders - альтернативная история Робин Гуда (субъективный обзор)
2
В последние недели на барахолку хлынули Xbox series S и цена обновила исторический минимум
9
Как сэкономить на игровом ПК, и какой процессор подходит геймеру с разрешением монитора 1080р
17
Итоги гоночного уик-энда 9-10 марта
1
Проект ВА-111 "Шквал" - самая быстрая ядерная торпеда в мире, испаряющая воду на своём пути
12
Как я перестал беспокоиться о том, что редко прохожу игры на ПК до конца — 7 советов геймерам
29

Сейчас обсуждают

Тихон Ворушило-Звежинский
07:47
Poco F5 Pro вообще в конце декабря обновился, как купил его. Сейчас только дошло обновление до 1.0.3
Сроки выхода HyperOS сдвигаются, а за 2 квартала 2024г всего 30 смартфонов Xiaomi получат новую ОС
Алексей Соколов
07:46
Согласен. Игровой комп это не обязательно топ железо. У каждого свои потребности в играх. У сына например i3-10100F+1060(6)+16 Gb DDR4(2x8), ему хватает для его игр типа Дота, КС, танки, ГТА 5. А новы...
Как сэкономить на игровом ПК, и какой процессор подходит геймеру с разрешением монитора 1080р
Митюнин Сергей
07:45
Молодцы наши союзники и друзья.Создали такой шикарный беспилотник.Ну американцы держитесь.С нами правда.а значит сила.
Новый гиперзвуковой беспилотник Китая превосходит F-22 по аэродинамической эффективности
Trydognite
07:42
Нужно всего лишь играть на Консолях. Там только игры и никакие мессенджеры и браузеры не мешают и игровой процесс не прерывается.. А компьютер - это в первую очередь платформа для различного вида деят...
Как я перестал беспокоиться о том, что редко прохожу игры на ПК до конца — 7 советов геймерам
Ник Хобо
07:40
"непровомерное" Что такое прово?
Intel сумела реализовать 50 миллионов процессоров за четвертый квартал 2023 года
Trydognite
07:33
Это спамеры-тролли, которые накручивают вам комментарии и просмотры)). Если вы создаёте контент про ПК, ждите их в комментах сразу, и не важно что они будут писать по сути, всегда одно и тоже)).
Собираем самый дешёвый ПК из магазина за 7000 рублей
glavhyilo
07:05
на украине придумали один метод отлова,выключают свет в доме и отлавливают вылезших.
Microsoft объявила о запуске Copilot GPT Builder для подписчиков Copilot Pro
John Doe
06:50
Так я не понял, это очередная xbox победа или поражение? И да, забавно читать сначала тейк о том, что на барахолках все врут, и черпать оттуда информацию это кринж. А потом читать "я эксперт по барахо...
В последние недели на барахолку хлынули Xbox series S и цена обновила исторический минимум
Валерий
06:48
Очень хочется, чтобы все успешно заработало!
Xiaomi начала работу над смартфонами серии Redmi K80
si-cat
06:46
Сомнительно. На памятниках обычно стоят макеты, которые в лучшем случае могут двигаться - да и то недолго. Ну ИС-2/3 ещё хоть как-то можно применить, если умудриться восстановить (чем??), а уж Т-34 - ...
Сальдо заявил, что ВСУ начали использовать снятую с памятников технику
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем