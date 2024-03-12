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Разработчики из Wasmer представили среду выполнения JavaScript-кода WinterJS 1.0. Данная система поддерживает компоненты React Server и работу с Cloudflare API — авторы утверждают, что WinterJS является на сегодняшний день самой быстрой средой выполнения. Код среды написан на JavaScript и Rust.

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Анонс WinterJS состоялся в октябре 2023 года, а уже в настоящий момент проект может похвастаться поддержкой обработки базовых HTTP-запросов и цикл событий JavaScript. Среду выполнения можно полностью скомпилировать в WebAssembly, что также делает её первой поддерживающей полную совместимость с Wasmer Edge.

Из ключевых особенностей и достоинств WinterJS следует выделить следующее:

обработка 150 тысяч запросов в секунду — это делает среду самой быстрой из доступных;

совместимость с Cloudflare API;

поддержка веб-фреймворков Next.js, Hono, Astro, SvelteKit, компонентов React Server, Nuxt, Gatsby и Remix.run.

На GitHub опубликован код среды выполнения WinterJS, параллельно с этим разработчики проекта раскрыли результаты тестов и бенчмарков.