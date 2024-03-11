После обострения конфликта на Украине рост ускорился, и в этом нет ничего удивительного.

Мессенджер Telegram на сегодняшний день не только позволяет поддерживать связь с друзьями, родственниками и коллегами, но и получать информацию быстро, с разных точек зрения, и при этом нередко из первых уст. В начале 2021 года аудитория мессенджера составляла 500 миллионов пользователей, а на сегодняшний день уже достигла 900 миллионов. Соответствующей информацией в интервью Financial Times (FT) поделился основатель мессенджера и одноимённой компании Павел Дуров.

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Дуров не стал вдаваться в подробности, почему и как так произошло, но, полагаем, нетрудно догадаться, что взрывной рост популярности Telegram начался после обострения конфликта на Украине в конце зимы 2022 года, когда он перерос в прямое военное столкновение с Россией. Именно через Telegram, вернее, через многочисленные созданные в нём информационные каналы пользователи из самых разных стран могут получать информацию о том, как на самом деле обстоят дела не только в зоне украинского кризиса, но и в целом в мире. Telegram сегодня, и это не станет преувеличением, самый свободный мессенджер, позволяющий озвучивать (и изучать) разные точки зрения.

В любом случае, дело Павла Дурова развивается, и, согласно его комментарию FT, он допускает возможность проведения первичного публичного предложения (IPO) Telegram, который инвесторы оценивают в тридцать миллиардов долларов. Впрочем, продавать Telegram предприниматель не намерен, поскольку в таком случае платформа утратит самостоятельность и, как следствие, весь смысл как таковой.