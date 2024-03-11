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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Авторы литературных произведений обвинили NVIDIA в незаконном использовании их трудов при тренировке языковых моделей
Все хотят заработать на буме искусственного интеллекта.

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Деятельность NVIDIA в сфере разработки ускорителей для систем искусственного интеллекта и сопутствующего программного обеспечения не остаётся без внимания обладателей прав на интеллектуальную собственность, которая используется для обучения больших языковых моделей. Как отмечает Reuters, трое авторов литературных произведений обвинили NVIDIA в незаконном использовании написанных ими романов для обучения языковой модели NeMo, которая в результате обрела способность генерировать тексты на английском языке. Труды трёх авторов, выступивших с иском против NVIDIA, были частью из 196 640 книг, которые помогли компании обучить NeMo. Авторы упрекают NVIDIA в использовании этих произведений без их разрешения.

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Источник изображения: NVIDIA

В суде Сан-Франциско был вечером в пятницу подан групповой иск, к которому могут присоединиться все авторы, пострадавшие от деятельности NVIDIA в этой сфере на протяжении трёх последних лет. Величина материальных претензий истцов не уточняется. Это не первый иск к создателям больших языковых моделей, с подобными претензиями уже сталкивались как OpenAI, так и поддерживающая её корпорация Microsoft. Издание The New York Times тоже высказалось против использования своих материалов для обучения нейросетей.

#nvidia #искусственный интеллект #нейросети #судебные иски
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