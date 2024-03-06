Всё пока работает без сбоев, а разработчики планируют добавить поддержку Windows 2000.

Команда разработчиков-энтузиастов смогла адаптировать браузер Chromium для работы на устаревших версиях операционной системы Windows. Такой адаптированный браузер получил название Superium, его можно установить на Windows 2003, XP, Vista, 7 и 8.x. Более того, программа поддерживает вход в учебную запись Google, синхронизацию настроек и расширений.

реклама

Скачать браузер можно по этой ссылке, на момент написания данного материала актуальной версией была 122.0.6261.85 (есть версия для 32- и 64-битных систем). В то же время у Chromium действующая версия имеет индекс, который начинается на 124 — то есть, немного новее. Но даже 122-я версия Chromium, на основе которой работает Superium, намного новее, чем последняя официально поддерживаемая Windows 7 — это 109-я, если кто забыл. Исходный код браузер доступен на GitHub.

Если у вас где-то стоит компьютер с предустановленной Windows XP (мало ли, для классических компьютерных игр, например), то запустить там Superium тоже получится. Правда, для этого потребуется аппарат с процессором, поддерживающим набор инструкций SSE2. Журналисты успели опробовать браузер на системе с 64-битной версией Windows XP и там Superium работал без сбоев на всех сайтах, включая Gmail и Facebook.

Правда, для установки браузера на Windows XP нужно разархивировать пакет с помощью 7-Zip, скопировать файлы в папку «Program Files» и запустить исполняемый файл напрямую. Разработчики Superium намерены в будущем добавить поддержку Windows 2000 — вот тогда это будет действительно интересно.