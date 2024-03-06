Попытки переобуться в воздухе не остались незамеченными.

Судебные претензии Илона Маска (Elon Musk) к стартапу OpenAI, в который он на ранних этапах вложил почти $45 млн, заключаются в предполагаемом отказе от принципов некоммерческой организации, создающей ИИ во благо всего человечества, а также в стремлении компании примкнуть к Microsoft для реализации коммерческих амбиций последней. Как поясняет CNBC, основатели OpenAI уже нашли слабые места в позиции обвинения, сославшись на противоречия в поведении самого Маска.

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Источник изображения: Reuters

Миллиардер, по словам основателей OpenAI, несколько лет назад сам был не прочь прибрать к рукам этот стартап и интегрировать его в бизнес Tesla, получив пост генерального директора молодой компании. Он указывал основателям OpenAI, что привлекать деньги сторонних инвесторов можно и нужно, причём не в объёме $100 млн, как они собирались, а в десятикратно большем размере. Маск даже обещал покрыть недостающую сумму из собственных средств.

Илон Маск, как следует из переписки с ведущим разработчиком OpenAI Ильёй Суцкевером, также в 2016 году соглашался с целесообразностью защиты некоторых ноу-хау компании от публичного доступа. Получается, что свежие обвинения со стороны Илона Маска в адрес руководства OpenAI противоречат его ранним действиям и позиции. Основатели стартапа попытаются использовать эти противоречия для построения собственной линии защиты в суде.