Любителей игр нужно оберегать от тлетворного влияния Востока.

Министр науки и промышленности Канады Франсуа-Филипп Шампань (Francois-Philippe Champagne), как отмечает Bloomberg, в пятницу высказался за ужесточения контроля над инвестициями в игровую отрасль со стороны компаний с иностранным капиталом, поскольку считает подобные сделки потенциальным источником опасности для национальных интересов в сфере информационной политики.

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По мнению министра, другие государства могут через подконтрольные им компании распространять в игровом сообществе информацию, которая противоречит интересам национальной безопасности Канады. Подобные рычаги воздействия могут быть использованы для манипуляции общественным мнением, как считают в правительстве страны. По этой причине крупные сделки в игровой индустрии с участием канадских компаний должны будут подвергаться тщательному анализу со стороны национальных регуляторов и при необходимости блокироваться. Канадские власти уже отсекли доступ китайских инвесторов к месторождениям лития на территории страны, а также запретили китайской Huawei Technologies поставлять своё оборудование для сетей связи 5G, эксплуатируемых в Канаде.