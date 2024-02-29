Но сделает это в текущем году.

Ресурс CNBC передал краткое содержание основных событий ежегодного собрания акционеров Apple, упомянув очередное обещание генерального директора Тима Кука (Tim Cook) до конца года раскрыть информацию о проектах Apple в сфере генеративного искусственного интеллекта. Компания, по его словам, не только давно и серьёзно вкладывается в это направление развития, но и уже внедрила функции машинного обучения во многих своих продуктах.

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Источник изображения: Apple

Процессоры Apple собственной разработки в составе ноутбуков и ПК данной марки, например, превращают их в одни из самых производительных систем, способных работать с искусственным интеллектом. Смартфоны Apple способны предугадывать ДТП и помогать пострадавшим вызвать скорую помощь и спасательные службы. Гарнитура Vision Pro отслеживает движения рук пользователя, а умные часы Apple Watch адаптируются к режиму тренировок, гибко отслеживая частоту сердечных сокращений пользователя.

При этом Тим Кук уже второй раз за месяц пообещал, что компания до конца года раскроет свои инициативы в сфере генеративного искусственного интеллекта, поскольку он обладает огромным потенциалом с точки зрения повышения производительности работы пользователей и решения различных проблем. Руководство Apple лишь блокировало предложение одного из институциональных инвесторов регулярно раскрывать подробности о работе компании на данном направлении, поскольку такая информация, по мнению Apple, может дать конкурентам определённое преимущество.